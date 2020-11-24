【FM21攻略】Football Manager 2021（足球經理／FM21）今日正式推出，《香港01》科技玩物記者早前開始玩FM21的beta版，開始了「重建」曼聯的野心。不過相信不少玩家最關心的，就是要找尋一些高潛力的Wonderkids（神童／妖人）來建設球隊未來。今次記者就先為大家，找來外國網站為遊戲中評價高分的年輕球星Wonderkids，各位置合共近300位以作各球迷們參考。

記者一開始已選擇愛隊曼聯作開局，隊內不少年輕新星如格連活、拉舒福特及馬斯亞在遊戲中的表現，都比現實中更出色（無奈...）。其實遊戲中有不少評分及潛質相當高的年輕球星（Wonderkids／妖人／神童），今次記者先為大家綜合外國網站的資料，篩選數百個值得留意的明日之星。

格連活潛力非常高，無論在前鋒或右翼都發揮出色。（遊戲截圖）

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👇👇即睇《FM21》各位置評分前30名Ｗonderkids列表👇👇

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同場加映：《便娘Collection》由日本大便學會製作，在遊戲中幫助玩家了解自己的排泄物，關注腸道健康，如果你也察覺排出的大便有點異狀，可能玩這隻《便娘Collection》幫到你一早步發現問題。

👇👇《便娘Collection》（うんコレ）手遊快評👇👇

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同場加映：《天穗之咲稻姬》作為橫向捲軸遊戲，動作成份和操作要求都比惡魔城、洛克人等高出很多，說是「橫向Devil May Cry」也不為過。

按圖放大天穗之咲稻姬戰鬥心得技巧及基本連招👇👇

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