【日本神人】Microsoft Excel功能強大，除了原本作試算表的功能外，不少人都曾經用Excel來作畫畫等「非正規」用途，而最近有位神級職人用Excel重現了經典RPG遊戲《勇者鬥惡龍3》Dargon Quest 3，而且不是單純的畫面，而是實正可以操作和遊玩的遊戲！

此偉業由日本網民「パパセンセイ」達成，他在勇者鬥惡龍之前其實已經用Excel再現過踩地雷等不同遊戲。不過今次《勇者鬥惡龍》的再現度和效果之強實在叫人為之驚嘆；不單有手掣可以操作，角色在地圖上移動、進入戰鬥面也會有一定程度的動畫，非常厲害。而パパセンセイ亦在自己的網站上發文，分享自己是如何做出這款Excel版勇者鬥惡龍。

按圖放大神人講解如何做出Excel版勇者鬥惡龍：

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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