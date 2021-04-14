《全職獵人HUNTER×HUNTER》復刊落空　冨樫義博到底魅力何在？

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-14 11:00

《全職獵人》已休刊的超過800天！網友們早已立好「遺囑」：全職獵人復刊日，家祭無忘告乃翁！作為日本漫畫界的「休刊大王」，冨樫義博早已「惡名昭著」：我和作者比命長系列、麻壇漫畫兩開花、草稿充數實幹家……

但就是這樣一個「不務正業」的小子，坐擁百億身價，迎娶了「白富美」老婆，要求嚴峻的日本漫畫界為他「破例」，隨時休刊，無數粉絲為他翹首以盼……

冨樫老賊究竟何德何能，讓大家為他痴迷到這個地步？ ！

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01. 日本漫畫界第一「怪才」有多怪？

網上一直流傳著這樣一個橋段：有什麼成語明明四個字分開都是褒義，組合起來卻是貶義？

答案是：冨！樫！義！博！

日本漫畫界「四大坑王」之一

比起他精彩的漫畫作品和成績，現在提起冨樫義博，大家首先想到的都是「休刊小王子」、「拖稿大王」、「沉迷麻將」以及一聲恨鐵不成鋼的嘆息。

從1998年至今，他沒有一年不休刊，甚至在2015年，休了整整一年！休刊的理由也千奇百怪：我結婚了！我去旅遊了！我生女兒了！我得流感了！

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在漫畫雜誌上寫給讀者的休刊理由，也是聲情並茂，感人淚下，像極了讀書時給老師寫「請假小作文」的我們……

(日本設計小站提供)

不僅自己拖稿休刊，還慫恿其他漫畫家一起休刊！不斷「勸告」《海賊王》的作者尾田榮一郎：「小尾啊，你這樣不行，休刊率達不到50%的話，到老了就只有一堆漫畫可以回憶嘍~」

《少年JUMP》的編輯估計已經一句髒話在嘴邊了……

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麻壇漫畫兩開花，還有遊戲一手抓！

曾經的助手味野邦夫出過一本書《白書先生》，記錄了很多冨樫的日常小事。

《白書先生》封面文案

冨樫沉迷麻將的事情，想必已經眾所周知！一天，助手們發現工作室裡多了一台自動麻將機。冨樫告訴他們，下班後，首班電車發車前，可以打麻將消磨時間。

一邊打麻將一邊聊八卦，是冨樫的愛好。為此，他還在家舉辦了一個「冨樫杯」私人麻將大賽，設立了獎金，還親自製作了證書！ （有這功夫，不如去畫幾筆連載啊！）

他還熱衷於打遊戲。據助手回憶，一次，編輯過來催稿，一進門就撞見冨樫在打遊戲，冷眼看了十幾分鐘，直到冨樫從電視屏幕上看到編輯的臉才反應過來，場面一度尷尬……

自從下面這張著名的「快樂肥仔照」流傳出來後，冨樫再也不許別人給他拍照了。

(日本設計小站提供)

冨樫曾獎勵100萬日元，請女友給他打掃房間衛生。女友勸他直接搬家。

02. 才華橫溢，毋庸置疑！《少年JUMP》「四大天王」之一！

其實，冨樫的人生也不是一開始就很順。他曾夢想做棒球明星，卻因為身體單薄而一直坐冷板凳。也當過美術老師，第一次上課就緊張得說不出話。真是做甚麼都不行！

直到1987年，他憑藉《意外的生日禮物》在《少年JUMP》上正式出道，開始了「開掛」的漫畫家生涯！

對「王道漫」的反思與顛覆

《龍珠》大火後，「王道漫」一直沿用簡單重複的爽快戰鬥模式，人物非黑即白，主角一路高呼「友情、努力、勝利」的漂亮口號。

直到1990年，《幽遊白書》的出現，才改變了這一狀況。

(幽遊白書宣傳圖/集英社)

首先，《幽遊白書》的人物設定複雜而立體。比如，仙水忍這個反派人物，本性正直，為了心中的「正義」而作惡。

他的命運充滿悲劇色彩，不少讀者都愛上了這個「亦正亦邪」的角色，第一次覺得反派這麼有魅力！

最後，樹抱著戰敗的仙水的屍體消失於異次元，留下了這樣的台詞：「我們已經厭倦了」、「你們尋找別的敵人繼續戰鬥吧」。

這是「王道漫」第一次質問戰鬥的意義。打來打去的意義是什麼？ 《幽遊白書》的反思，讓冨樫悟出：戰鬥只是一種遊戲，角色的魅力才是少年漫畫的根本。

《全職獵人》徹底顛覆了「王道漫」的套路！主角的任務是通過考試，因此，不存在所謂的敵人和反派。

《全職獵人》宣傳圖片

比戰鬥更重要的是規則。最先看懂規則的人，更容易獲得勝利。這一思路，直接打破了簡單重複的戰鬥模式，拉開了少年漫畫的新序幕！

在「解題」中，漫畫充滿了未知和意想不到地展開。破除了少年漫畫的重複和無聊，使每一集都充滿新鮮感。

這也是，無論冨樫休刊多久，讀者都願意等的原因之一吧。

對「表情」的刻畫，出神入化

雖然大家開玩笑說，冨樫不要再拿草稿來交差。但事實是，即便是草稿，冨樫也表現得獨一無二，寥寥幾筆，卻能讓讀者感受到巨大的情感衝擊。

各種微表情的刻畫，非常傳神。比如這個伸到嘴角的舌頭，和微微上翻的白眼，變態的形象呼之欲出！

不需要過多的說明，從表情就可以讀懂人物此刻的情緒和心情。畫面也特別有張力，有冨樫自己的繪畫個性在裡面。

03. 「寵妻狂魔」，冨樫原來是大暖男！

漫畫界的「有錢人」夫婦！

雖然既要畫漫畫連載，又要打遊戲、打麻將、養寵物……但不妨礙冨樫抽空談個戀愛啊！對像還是《美少女戰士》的作者，有名的「白富美」武內直子！ （不得不感嘆，冨樫真是時間管理大師！）

1999年，兩人結婚，成為漫畫界第一大喜訊！ 《少年JUMP》還出了個特刊，專門給他們曬恩愛！

武內直子公主和冨樫義博王子的戀愛物語！媽耶，這是什麼瑪麗蘇劇情？ ！看得日站君一臉花痴笑！

武內直子本是富家千金，又寫出了超級暢銷漫畫《美少女戰士》，這對「有錢人」夫妻隨手就是一套豪宅，冨樫打麻將隨便輸！有直子公主罩著呢！

直子公主成為休刊第一理由

結婚時，冨樫就因此休刊，婚後，更是肆無忌憚，直子公主才是他生命中最重要的！

直子公主要去埃及玩？休刊，陪她去！直子公主生小孩？休刊，伺候老婆！直子公主想玩遊戲，休刊，跟她一起玩！

雖然，2015年休刊了一年，也不影響冨樫畫個夫妻兩人的甜蜜賀年卡啊。

(日本設計小站提供圖片)

不得不說，冨樫很清楚自己想要什麼樣的人生。工作只是生命的一部分，家人、自己的興趣愛好，對他來說，都是非常重要的。

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04. 卑微讀者在線催更：想你！

在《少年JUMP》創刊50週年紀念展上，受邀發言的漫畫家們，都是一片客套、正能量。只有冨樫仗義直言：

賺來的錢有70%都要拿去繳稅，1天工作20小時的話，其中有14小時都在做白工，一想到這裡，就很想在半夜衝出門狂奔。

他從來不是一個乖乖的「打工人」。如果冨樫又畫起了漫畫，肯定是因為熱愛。

冨樫是個難得的「怪才」，他流暢的敘事能力，鮮明的人物刻畫，讓《全職獵人》雖然20多年斷斷續續地連載，依舊保持著強大的號召力。

他已經54歲，財務自由，家庭美好，生活幸福，完全不用再強忍著腰痛，出來工作了。

但還是心甘情願在坑底躺平，對他說一句：

冨樫，想你！

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