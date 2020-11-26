【Zelda無雙/薩爾達無雙：災厄啟示錄攻略】Switch的Zelda無雙都有收集克洛格的果實（コログのミ／Korok Seeds）。這個疑似是妖精便便的東西... 可以用來擴張武器持有容量與及升級部份角色能力。今次就沒有本傳900個那麼多，不過都有160個，以下就分上／下兩篇提供取得位置：