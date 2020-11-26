撰文：賴浩然
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【Zelda無雙/薩爾達無雙：災厄啟示錄攻略】Switch的Zelda無雙都有收集克洛格的果實（コログのミ／Korok Seeds）。這個疑似是妖精便便的東西... 可以用來擴張武器持有容量與及升級部份角色能力。今次就沒有本傳900個那麼多，不過都有160個，以下就分上／下兩篇提供取得位置：
上篇會包括第1至第4章的克洛格的果實；下篇包括會包括第5至第7章以及支線的果實
部份克洛格藏於氣球內，用靜止器再攻擊便可；部份藏在大石就要用炸彈
第1章 海拉魯平原戰（7個）
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第1章 前往王室古代研究所（6個）
第2章 卓拉族公主 米法（4個）
第2章 鼓隆族豪傑 達爾克爾（8個）
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第2章 利特族戰士 力巴爾（8個）
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第2章 格魯德族長 烏爾波扎（9個）
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第2章 依蓋隊突襲（8個）
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第3章 克洛格森林解放戰（10個）
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第3章 返回海拉魯地堡（3個）
第4章 阿卡萊堡壘收復戰（5個）
第4章 依蓋隊掃蕩戰（8個）
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第4章 勇氣之泉守衛戰（5個）
下篇：準備中，稍後更新
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