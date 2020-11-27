《鬼滅之刃》第23卷，即最後一冊正傳漫畫單行本，12月4日就會在日本發售。根據集英社公開數字，頭版已直迫全盛期的《One Piece》發行量，而今集更有驚天動地的追加內容！超越20、21、22卷每集賣2000萬的數字不是夢，即睇介紹！

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同場加映：鬼滅之刃角色名一直都讀錯？禰豆子正音係泥豆子？附粵語正音教學

《鬼滅之刃》女主角禰豆子，原來廣東話不是讀「妮豆子」？《鬼滅》作者吾峠呼世晴的名字又怎樣念？即來上一堂「鬼滅之刃正字課」。

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同場加映：鬼滅之刃 K11期間店 10件筍貨／3個必影位

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，不單只有原裝精品、BANDAI玩具figure買，更有九柱及四大主角影相區，即睇現場實況！

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點擊睇！禰豆子 戀柱等角色聲優素顏照😍

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想睇蟲柱真身及全24位聲優素顏照？鬼滅禰豆子/胡蝶忍配音員化妝前後兩個樣？24位女聲優素顏照曝光

同場加映：本田翼直播撐《鬼滅》牽強理由踩《海賊王 One Piece》

日本女演員本田翼在直播中說《鬼滅之刀》及《咒術迴戰》易睇易明，暗踩《海賊王 One Piece》太複雜？

真相出人意表：本田翼直播盲撐《鬼滅》 二個牽強理由狂踩《海賊王 One Piece》

👇同場加映：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展 換九柱紀念品

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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