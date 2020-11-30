【7間抵買價必去玩具店】玩具、figure、超合金、高達模型，全部都是聖誕節禮物候選名單的頭幾位，12月頭再不出動入貨，如何向家中大朋友、小朋友交代？如果你是日日行信和的格價魔人，相信自有一套購物方案，但對於不熟悉行情的家長或平常少買玩具的朋友，有時不知去哪裡買才不會被人「劏」，以下有7間《香港01》科技玩具記者光顧過、價錢平、款式多的鋪頭，給各位參考一下。

【有飯食的玩具店】Toys ant Cafe 螞蟻玩具／旺角

有無貓店長當值？有

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【買平價模型之選】玩具模型倉／各區都有

有無貓店長當值？無

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【人情味街坊鋪 有尋寶Feel】知源雜貨玩具／荃灣

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【慳車錢之選】榮興玩具／元朗

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【時常有劈價貨】精品／各區都有

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【歐美玩具．灣仔名店】縱橫行玩具／灣仔太源街

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【20年歷史搪膠鋪搬家】Toys Station 旺角煙廠街

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同場加映：12月4至6 有玩具劈價散貨場

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同場加映：鬼滅之刃 K11期間店 10件筍貨／3個必影位

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，不單只有原裝精品、BANDAI玩具figure買，更有九柱及四大主角影相區，即睇現場實況！（留意有入場人流控制）

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👇同場加映：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展 換九柱紀念品

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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