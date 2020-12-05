日本知名女團日向坂46推出《日向戀》（HINAKOI / ひなこい）育成戀愛game，特色是有大量播片，角色Icon是動畫錄製，又有大量語音對話，過程有故事睇、有戰鬥、有育成、抽卡，不單只各位「おひさま 太陽公公」（日向坂fans之稱號）必玩，一般喜歡日本Game、日本妹子的你，都會玩得開心。

留意《日向戀 HINAKOI》需於日本iTune Store 或 Google Play 免費下載，以下為開設日本戶口教學（文章連結）

「明星學生妹」真人版？

玩家一開始就轉校到勁多靚女，但沒有其他男同學的日向坂高校，因為作為玩家的你，喜歡網上自主作曲，來自興趣班「日向坂IDOL部」的好女仔們，就開始拉攏你入團成為「監督」。

不過《日向戀》不是以揀正確答案令女同學增加好感那類舊式「追女Game」，取而代之是在「唱歌」（紅）、「跳舞」（綠）、「搞笑」（紫）、「知識」（藍）4方面進行戰鬥，賺取經驗值及各種食物提升女孩的能力，完成全15版故事。

首刷名單！9張最強卡介紹 刷到雙4星先好開Game

遊戲內，4星卡跟3星能力分別極大，建議一定要刷到1張，最好兩張4星才開始遊戲。此Game重刷1次需要15分鐘，首次免費試抽永遠只會出1張3星，可無限次重刷，真正重點是開Game後打開信箱收集首次派石，之後才算正式首刷。

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課金也未必追到女神 基本玩法8招心得你要知😍

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總結：這是一隻可以使很多錢的手遊，最新幾個Pool中4星機會超低，祝大家好運。可能有人對抽卡沒興趣，只想玩完心愛成員的故事，問題是有人計過，想短時間取得足夠道具開「戀愛故事」，每個成員大約需要用20萬日圓！倒不如順其自然慢慢玩，平均提升一下各成員能力，每日玩少少，看到她們在手機上郁郁下、跟你咪咪咀笑，都幾治癒，慢慢玩都開心。

同場加映：日向坂46 手機RPG 2021年推出

除了《日向戀 HINAKOI》，日向坂46尚有另一款製作中的手機RPG《日向坂與不思議圖書館》，主題類似近年流行的異世界輕小說，一班女學生進入各童話世界冒險，衣像非常《SAO》。

《日向坂與不思議圖書館》事前登錄網頁

同場加映：乃木坂46白石麻衣YouTube Top5片推介

白石麻衣 正式從女團乃木坂46畢業，開設YouTube個人頻道轉身成為YouTuber，訂閱數光速突破115萬，影片高達500萬人次觀看！

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同場加映：伊織萌神還原萊莎鍊金工房 Cosplay超吸睛

【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。

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