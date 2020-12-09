近日鬼滅之刃劇場版《無限列車篇》公布日本戲院上映52天後的總票房收入，衝破288億日圓，爭20億就直逼第一位的《千與千尋》，成為日本史上電影票房冠軍！鬼滅潮流勢不可當，不少人都會Cosplay大玩鬼滅角色。不過要扮得好睇其實都好考實力，無論服裝、表情、動作都唔可以馬虎，否則就會變成下面Cos到崩壞嘅角色！

平日睇靚仔靚女Cos得多，好似都睇到有啲悶，不如轉下口味，睇下啲嘔心Cosplay，可能你會對角色有另一番新睇法！以下呢啲Cosplayer雖然扮到好樣衰，但係唔少都好有喜感，真係望一眼都會即刻記得！

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同場加映：鬼滅之刃｜銀魂The Final電影預告曝光 入場送鬼滅聯乘紀念品

「 If you can't beat them, join them.」打唔過《鬼滅之刃》，何不跟《鬼滅》合作？《銀魂》本來就跟《鬼滅》來自同一漫畫刊物，同樣出色亦各有捧場客，根本不存在要﹏打敗」對手這回事。《少年JUMP》很識玩，2021年1月上映的《銀魂 The Final》最終劇場版結局篇，入場就送《銀魂 x 鬼滅之刃》紀念品！

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同場加映：《鬼滅之刃》教壞細路？日本家長批暴力憂子女學斬頭 網民神回應

【鬼滅之刃】12月4日是鬼滅之刃漫畫單行本最後一卷推出的日子，在日本自然又是牽起一陣瘋狂搶購熱，幾乎可以說現在的日本根本就是「鬼滅之國」了。不過原來就算是日本，也不是所有人都喜愛和認同《鬼滅之刃》，據日本新聞報導就有不少家長表明對鬼滅之刃的流行感到擔憂。

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