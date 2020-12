平日睇靚仔靚女Cos得多,好似都睇到有啲悶,不如轉下口味,睇下啲嘔心Cosplay,可能你會對角色有另一番新睇法!以下呢啲Cosplayer雖然扮到好樣衰,但係唔少都好有喜感,真係望一眼都會即刻記得!

👇👇【點圖放大睇】12個最嘔心的鬼滅Cosplay👇👇

同場加映:鬼滅之刃|銀魂The Final電影預告曝光 入場送鬼滅聯乘紀念品

「 If you can't beat them, join them.」打唔過《鬼滅之刃》,何不跟《鬼滅》合作?《銀魂》本來就跟《鬼滅》來自同一漫畫刊物,同樣出色亦各有捧場客,根本不存在要﹏打敗」對手這回事。《少年JUMP》很識玩,2021年1月上映的《銀魂 The Final》最終劇場版結局篇,入場就送《銀魂 x 鬼滅之刃》紀念品!