2020年大家都少了出街，小朋友、大男人都想買點玩具回家扭兩扭，手機影些相share。以下的超合金、模型、LEGO積木，是《香港01》科技玩物頻道推介，2020年內不買會後悔，明年買隨時更貴的10大心水推介。

全年玩具款式何此過千，難以挑選BEST 10，此精選10品目的是揀一些「現在此刻最值得買」，價錢合理、可能很快就會升價或斷貨的玩具。全要集中在記者自己比較熟行，而且亦有買的男性玩具，當中售價有過千亦有幾十，可作聖誕買玩具參考。

👇👇10件推介2020年必買玩具👇👇

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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《龍珠Z》在皇室堡開設期間限定店Pop-up Store，除了娜美星悟空vs菲利場景以及精英軍團企板，今次一系列展覽限定商品設計非常成熟有型：

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