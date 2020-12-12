【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由《巫師3》團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；《香港01》科技玩物頻道馬上送上遊戲攻略，以下為遊戲中尋找另類「冒險」方法。

《巫師3》有很多性愛場面，來到《Cyberpunk 2077》團隊延續了此「優良傳統」，在遊戲中加入不少性和性愛元素，而玩家更可以在遊戲中做嫖客。

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同場加映：Cyberpunk 2077阿基拉風格電單車取得方法↓

在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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