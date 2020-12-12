Cyberpunk 2077電馭叛客攪笑Bug 及Glitch合集　穿模浮空災情嚴重

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；作為規模如此大的開放世界遊戲，作品中的Bug和Glitch也一如預料地相當中，其中不乏場面有趣的Bug，以下整理一些有趣Bug和大家分享。

雖然已有不少回報遊戲有影響任務完成以至主線會卡關的嚴重Bug，不過整體而言大部份都是錯位、穿模等無傷大雅Bug，而且往往看起來效果十分攪笑。以下圖片主要翻攝自網路：

按圖放大Cyberpunk 2077攪笑Bug / 場面合集：

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同場加映：Cyberpunk 2077阿基拉風格電單車取得方法↓

在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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