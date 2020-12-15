CD Projekt Red 全新力作《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）經歷了多次延期終於在上週正式上市，雖然遊戲在推出後創下了相當亮眼的銷售表現，但目前在實際運行的表現上卻出現了不盡理想的結果。

許多 PS4 玩家反應他們在遊玩《電馭叛客2077》的過程中遇到了各種嚴重的錯誤，像是閃退、掉幀或是材質和角色模組顯示錯誤等情形，這也導致了《電馭叛客2077》PS4 版本在 Metacritic 網站上僅得到了 2.8 分的玩家評價。（編按：昨天在PS4一小時就閃退了三次……）雖然不少玩家仍然相信 CDPR 團隊接下來將會透過各種更新檔修正這些問題，但目前遊戲出現錯誤的嚴重程度已經受到了 Sony 的關注，並且提供給部分購買數位版本的玩家們無條件退款服務。

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根據外媒 VGC 的報導，許多玩家在 Reddit 分享，即使他們已經遊玩《電馭叛客2077》超過兩個小時，本應不符合退款規範，但他們已經成功收到了遊戲的全額退款。至於 Xbox One 版本的玩家，也能夠選擇與微軟官方取得聯繫。一位 Reddit 用戶表示微軟已經注意到了《電馭叛客2077》在旗下主機上的執行問題，也願意提供退款服務。另外，即使《電馭叛客2077》在 PC 平台上的問題相較於其他主機平台顯得輕微一些，但也有部分玩家成功向 Steam 客服申請退款。

（Cyberpunk 2077官方Twitter圖片）

CDPR 團隊稍早也在官方推特發表致歉聲明，表示很抱歉遊戲上市第一周讓玩家獲得不好的遊戲體驗，並強調將會持續發布更新版本進行優化。如果想要申請退款的玩家，數位版用戶可向 PSN、Xbox 商店進行申請，而直接購買實體版的玩家則可以先聯繫當時購買遊戲的店家，若是無法順利退款，可以從即日起一周內（21 日）透過 Email （helpmerefund@cdprojektred.com）與官方聯繫。

雖然《電馭叛客2077》的次世代主機版本遊戲仍未上市，但是玩家已經可以透過 PS5 以及 Xbox Series X∣S 的向下相容功能進行遊玩，在遊戲運行方面也遠比本世代主機還要流暢許多，不過玩家們仍然希望開發團隊在上市以前能夠盡快修正當前所出現的大量錯誤。

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