日本Cosplay女王 Enako えなこ 今年紅到發紫，被選為Cool Japan宣傳大使、出唱片，12月20日更登上人氣電視節目《情熱大陸》。Enako讓節目跟拍她一星期地獄式工作行程、由化妝、影相到回家打機一一睇盡，Enako更自爆身上3處「造假」位？

Enako是首位以Cosplayer身份登上《情熱大陸》的名人。（MBS電視台網頁截圖）

《情熱大陸》是一個有22年歷史，追訪過1000位一線名人（比如有渡邊麻友、羽生結弦）的電視節目，節目內容以追拍受訪者日常工作為主，在過程中一邊觀察、一邊提問的方式製作，相當有真實感。香港觀眾就算未看過這節目，上YouTube搜其名，經典主題音樂你好可能有記憶。

えなこ專訪真情流露 自爆身上三假貨😱😱

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