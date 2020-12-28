《刺客教條：維京紀元》、《惡魔靈魂重製版》到《電馭叛客2077》，近幾個月大作連發，相信許多人都在享受戰鬥的浴血快感。是時候放鬆一下，進入小小大冒險（Sackboy：A Big Adventure）的工藝世界，來一場舒心療癒的大冒險吧。

《Sackboy：A Big Adventure》是由SUMO Digital開發，《小小大星球》（LittleBigPlanet）的系列新作。只是這次改成完全的3D視角，並且由布娃娃「Sackboy」擔綱主角，拯救工藝世界跟夢想星球。SUMO Digital也是首次接手，之前的三作都是由SIE索尼互動娛樂旗下Media Molecule開發。

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不過其實筆者沒有玩過前面三作，但不打緊，劇情就是擊敗大反派，拯救世界而已。別失望，一開始遊玩你馬上就會被精緻的美術設計跟極度真實的材質表現給吸引住。

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超多服裝任你搭，怎麼賣萌都可以

戰鬥什麼的我們先放一邊，一定要講一下裡面的服裝。在遊戲中可以透過闖關或從商品花鈴鐺（遊戲中的貨幣）取得。因為我沒有追求完美通關，但根據目前的服裝進度跟未購買的套裝數，大概有超過50件套裝可以穿。

而且你不一定要完全蒐集才可以穿，每個組件都可以自由隨意搭配，替換顏色。甚至還可以更換布娃娃的眼睛跟材質。

外表休閒療癒，實際上Hardcore無比？

遊戲關卡有點像瑪利奧世界，基本有五大星球（還有個隱藏星球就不爆雷了），每個星球都有數十關。在外部地圖也可以跟環境互動，找出隱藏路線，進行獎勵關卡等等。遊戲最主要的目的是在關卡中取得夢想球，達到門檻就能解鎖BOSS關。

夢想球通常都得特地找一下才能取得，但基本不難。遊戲其他可以做得事情還有蒐集泡泡（銀色的圓球，其實我不知道那是什麼，吃就對了）還有拿鈴鐺。如果一命都沒失去，還會獲得無傷的評價。這些都會成為最後結算的成績。達到門檻就拿獲得獎勵，一般來說都是服裝。喔！服裝跟布娃娃的互動動作也可以在關卡取得。張大眼仔細看吧！

還有別被外表騙了，以為這只是闔家歡樂的休閒遊戲。本作也有著相當Hardcore的一面。在取得一個特殊的方塊神器後，就可以開啟「針織騎士的跳戰」，裡面都是限時競賽，隨著進度會逐漸開啟更多挑戰。像下面這關水母混戰我就足足死了超過50次，才拼到金盃。還好PS5讀取快速，幾乎是秒速重生。（PS4也不差，遊戲優化得很好）

至於主線關卡，其實每到新的星球難度都有顯著提高，尤其是又要達到門檻就得多試幾次了。BOSS戰的話嗎…套路記熟很容易就打過了。

毫無破綻的場景設計，用心的遊玩過場表演

本作是以Unreal Engine 4打造，材質表現跟光照非常出色，金屬、布料、紙張都分明有別，要不是過於場景打造地過於精緻跟奇幻，真的會有是用真實物件製作拍攝的錯覺。

筆者是以PS5平台遊玩，但嘗試PS4版後，並沒有太差，需要兩相對照，並拉近距離才比較看出細節上的差異，另外在過場動畫中，PS4會看到算圖的痕跡，但不會持續太久。

差異比較大的地方就是讀取了。PS4(Pro)進入關卡需要15秒，PS5則是秒進。不不過考量到每道關卡至少都有5-10分的遊戲時間，倒是還好。正如前面所提，需要不斷重複挑戰針織騎士才是重點，但時間也沒有差異太大。所以PS4版還是可以放心玩下去，不會有差太多的體驗。

也許有人會問，那DualSense呢？有PS5的朋友肯定都已經玩過內建的那個，把DualSense各種炫砲功能發揮得淋漓盡致的《Astro’s Playroom》。但本作沒有到那種程度，只有部分材質地會有不同的觸感，基本上都是透過音效輔助。特別是這款世界觀設定特別適合這些功能，結果沒有完美呈現，稍嫌可惜。

不過細緻的震動回饋還是有差的，玩回去PS4版後就會覺得DualShock4在亂震一通，反而有點影響體驗。

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多人模式樂趣多，還可以陷害隊友？

本作也支援本地多人模式。可以最多四人一起同樂。事實上，地圖上還設有專數的雙人關卡，一定得要兩人以上才能遊玩。而且單人關卡中，也常常有多路線，或是比較困難達到的高點等等，透過雙人合作會比較容易過關。而且蒐集泡泡的關卡分數也會合算，許多方面都在鼓勵你多人合作。

只可惜目前還沒有開放網路連線，在現在PS5比日本壓縮機還有稀少的情況下，要多找到一隻手把來打實在不大容易。

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總結

原先會以為這只是普通3D平台遊戲，只是作為PS5的發布陣容，畫質更好而已。不過玩下去後就被其中的美術跟音樂深深著迷。每一關也都不會讓人感到有重複感。最重要的是，雖然跟「實際遊玩」的無關，但背景的那些紙板跟裝飾都會因為你的遊玩進程「蠢動」，非常歡樂，有各式各樣有趣的動作跟演出等著你欣賞。

我特別喜歡的，就是每一個星球都會有一個音樂關卡，音樂與關卡都有巧妙的串聯，會互相連動搖擺起來，令人越玩心情越好。

整體來說，可能是因為整體設計的關係，讓人覺得是比較兒童向，而望之卻步。實際上內容非常紮實，也有一定難度，重玩性也高。雖然也有人以這類型的遊戲來說覺得訂價過高，但實際完過還是滿值得的。

最後就放上其中一關的音樂關卡作為結束， 直接看動起來的樣子應該更能感受到本作的樂趣所在。

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