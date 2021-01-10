《鬼滅》炎柱2021必買10件玩具推介　杏壽郎黏土人figure還原最高

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【炎柱 2021年10件必買玩具】《鬼滅之刃 無限列車篇》已成日本史上票房冠軍作，男主角「炎柱」煉獄杏壽郎被封「300億之男」，2021年將有大量玩具figure推出，即睇10隻必入推介！看到有心水建議盡快訂購，來年才「追現」一定捱炒價！

大哥沒有輸！他已經成為日本電影史上最高票動男主角！

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頭號推介　黏土人杏壽郎👇👇

頭號推介是人氣Q版系列ねんどろいど Nendoroid、編號1541的煉獄杏寿郎，眼睛上色可能是市面上所有火柱玩具中，還原度最高！

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其他9件2021年必買杏壽郎Figure玩具👇👇

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👇👇同場加映：2020十大中伏玩具👇👇

2020年 10件 最令人失望的玩具，它們「天氣不似預期」，甩皮甩骨、像買AV碟一樣「唔跟封面」，當中不少都是記者親竹中伏經驗。

其他中伏玩具 請點擊進入連結收看：2020十大中伏玩具｜斷手Ironman/邪神拉打女/新暴龍機件件超失望

👇👇同場加映：2020年推介必買玩具👇👇

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全10件推介品，請點擊收看介紹：聖誕禮物2020十件不能錯過高質模型合金玩具　附7間抵買玩具店

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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其他6間推介toy shop，請點擊連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

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