【炎柱 2021年10件必買玩具】《鬼滅之刃 無限列車篇》已成日本史上票房冠軍作，男主角「炎柱」煉獄杏壽郎被封「300億之男」，2021年將有大量玩具figure推出，即睇10隻必入推介！看到有心水建議盡快訂購，來年才「追現」一定捱炒價！

大哥沒有輸！他已經成為日本電影史上最高票動男主角！

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頭號推介 黏土人杏壽郎👇👇

頭號推介是人氣Q版系列ねんどろいど Nendoroid、編號1541的煉獄杏寿郎，眼睛上色可能是市面上所有火柱玩具中，還原度最高！

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其他9件2021年必買杏壽郎Figure玩具👇👇

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2020年 10件 最令人失望的玩具，它們「天氣不似預期」，甩皮甩骨、像買AV碟一樣「唔跟封面」，當中不少都是記者親竹中伏經驗。

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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