撰文：鍾世傑
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新年將至，Switch及PS Store 兩個平台均有節日減價優惠，任天堂主打實體版定價企硬的Mario系列，《Mario Kart 8 DX》不用$300、比市面實體版更抵！PS4大量新作如《COD》、《Watchdogs LEGION》統統照劈，《PES 2021》只需99蚊，舊作更低至2折！
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今次Switch減價，是紀念《Super Mario Bros.》系列35週年，有4款平常實體卡絕少減價的《MARIO》系傑作，特價後甚至比市面實體版更便宜。
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今次減價中，有不少最新作都做7、8折，2020年初的作品有些已經半價。
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任天堂eShop連結：（官方網頁） PS Store連結：（官方網頁）
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