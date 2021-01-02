很多人問2020年幾時完，但我就會問，2020年究竟有幾多名作漫畫完結了？除了《鬼滅之刃》作者在如日方中時忽然退下火線，留下不少伏線草草收場，還有《七大罪》及其他8部漫畫選擇在2020年這動盪之時大結局，一齊回帶看你最捨不得哪部漫畫完結？

😭😭😭2020年10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

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同場加映：《鬼滅之刃》第2季要來了？（少量劇透）👇👇

【《鬼滅之刃 吉原遊郭篇》2021年推出？】《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》刷新了日本電影票房紀錄，網上流出ufotable將於2021年續製新作《吉原遊郭篇》！

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同場加映👍：李居明建議睇《鬼滅》抗新冠肺炎！

香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

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同場加映👍：小學生選2020年最景仰人物《鬼滅》角色佔據Top 10

日本小學生投票「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

以上只講了第10至8名！想睇埋第7至1名係邊位？請瀏覽完整全文👉👉👉日本小學生選10大最仰慕人物 媽咪只排第2 鬼滅哪4位柱上榜？