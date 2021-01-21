【2021年1-3月高達模型圖鑑】還有EVA及數碼暴龍　盤點21款最新作

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-21 11:23

【2021年1-3月 22款 一般店鋪發售模型 新作清單】RG自護號 1月21日突發提早派貨，引來大堆模型友守在玩具鋪外等開鋪搶購！而BANDAI在2021年第1季還有甚麼吸引的新模型？即睇介紹！

突發！RG自護號1月21日星期四突擊派貨！

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PG Unleashed 高達要2021年3月才會有第二批次大貨，相信炒價仍會維持長時間！與其如今食炒，不如留錢在1月、2月、3月買其他模型，除了自護號外，還有《Macross Delta》、《重戰機》、《新世紀福音戰士》、《數碼暴龍》等，選擇超多。（通販即一般店鋪發售款式／未計BANDAI網店限定款式）

👇👇全21款新模型不只得高達 你想砌那一款？👇👇

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2020年 10件 最令人失望的玩具，它們「天氣不似預期」，甩皮甩骨、像買AV碟一樣「唔跟封面」，當中不少都是記者親竹中伏經驗。

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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