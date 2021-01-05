EVA福音戰士劇場版日本1.23上映　OPPO手機、刮鬍刀等三大必收藏

動漫迷們最期待的《新・福音戰士劇場版：||》在新冠肺炎的殘害下，不斷釋出延期情報，不過日前導演庵野秀明終於正式宣布劇場版將在 2021 年正式與粉絲們見面，同時也公開了最新預告，相信許多 EVA 迷們早已想進入電影院儘早欣賞！但在該部作品到來前，各位不妨一起回顧伴隨劇場版上映話題而釋出的「福音戰士」聯名產物，其中又是哪款最讓你印象深刻呢？以下就讓波編整理 3 款別具記憶點的深刻合作產物。

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美國刮鬍刀大廠舒適牌 Schick 在 2020 年二度攜手《新世紀福音戰士》，成為 EVA 粉絲們必收藏的單品之一！第一版聯名將「初號機」、「貳號機」及「NERV」化為靈感，透過配色及字樣還原出十足感受，同時還搭配收納包、扣環及別緻替換刀片，更添該聯名特色；第二版則是以「初號機」及「貳號機」為設計來源，並附上四款劇場版限定海報，吸引粉絲收藏，這樣的別緻系列合作，哪有不入手的道理！

手機品牌 OPPO 與《新世紀福音戰士》帶來聯名手機，以 OPPO Ace2 智慧型手機為版型，上頭寫入招牌「初號機」圖樣及配色，並配戴了保護殼、退卡針、充電器與耳機等豐富週邊，打造出最多元的聯名物件。值得一提的是這些週邊小物也還原了滿滿的 EVA 感受，就連退卡針也以「朗基努斯之槍」呈現，非常具有誠意！

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KATE 凱婷是日本 Kanebo 化粧品旗下的招牌開架美妝品牌之一，這回與《新世紀福音戰士》攜手，主題圍繞在其中經典人物「凌波零」中，特別開發打造出「凌波零限定赤裸混色唇彩盤」。一共打造出四款不同的配色，每款唇彩盤中更有赤、裸兩款不同色，結合層次的堆疊可以輕鬆打造出如凌波零的夢幻唇色。看似毫無關聯的跨領域合作，怎可能沒上榜呢？

上述 3 款便是波編整理出 2020 年與《新世紀福音戰士》所釋出的重點合作單品！其實還有許多如「咖啡機」、「眼藥水」及「碗裝泡麵」等聯名商品值得許多 EVA 粉絲們挖掘。而你們又是最喜歡哪款產品呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】