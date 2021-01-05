保錡兩女友是電玩女神　沙津做電競隊長　Carrier Cos芒亨受付娘

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【電玩女神愛情對決】以 ViuTV《全民造星》出道的組合 ERROR 成保錡，日前被爆戀上模特兒張沛樂（沙律），但同時「正印」賴嘉賢（Carrie）卻公開稱男方未交代清楚的情況下「被分手」，相當慘情。

究竟保錡最後情歸何處，其實都算是他們的私人事，不過網民的另一討論焦點，是保錡於娛樂圈中難以稱為一等俊男，但交往的兩位卻都是香港電玩界的一線美女。

沙律與 Carrie 兩大美人近年均活躍於電玩及科技界，雖然形象截然不同，但也是名乎其實的宅男女神，以下就為大家介紹一下兩位美女背景，以及與科技、電玩界的淵源👇👇👇

10 張圖認識保錡的女友們

【保錡新歡 － 張沛樂 Charlotte Cheung】

👇👇👇按圖放大看沙律－張沛樂更多靚相👇👇👇

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【保錡「被分手」舊愛 －賴嘉賢 Carrie Lai】

👇👇👇按圖放大看 Carrie Lai － 賴嘉賢更多靚相👇👇👇

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同場加映：7步設定 Google Photos 回憶隱藏前度／仇人

不想在回憶相集中見到前度／仇人？善用 Google Photos 的設定即可以避免指定人物在回憶中出現。

每段愛情關係背後都總有人犧牲，尤其今次保錡與Carrie的一對似乎已註定不歡而散，他日某些舊人舊物在不適當的時候於手機彈出回顧通知，難免做成尷尬情況；但其實在 Google Photos 中也有著進階設定，讓用戶在回憶合集中隱藏指定人物、甚至一整段日子拍攝的相片。

👇👇👇按圖放大看Google Photos隱藏人物相片設定👇👇👇

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