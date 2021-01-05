【電玩女神愛情對決】以 ViuTV《全民造星》出道的組合 ERROR 成保錡，日前被爆戀上模特兒張沛樂（沙律），但同時「正印」賴嘉賢（Carrie）卻公開稱男方未交代清楚的情況下「被分手」，相當慘情。

究竟保錡最後情歸何處，其實都算是他們的私人事，不過網民的另一討論焦點，是保錡於娛樂圈中難以稱為一等俊男，但交往的兩位卻都是香港電玩界的一線美女。