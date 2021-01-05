【電玩女神愛情對決】以 ViuTV《全民造星》出道的組合 ERROR 成員保錡，日前被爆戀上模特兒張沛樂（沙律），但同時「正印」賴嘉賢（Carrie）卻公開稱男方未交代清楚的情況下「被分手」，相當慘情。 究竟保錡最後情歸何處，其實都算是他們的私人事，不過網民的另一討論焦點，是保錡於娛樂圈中難以稱為一等俊男，但交往的兩位卻都是香港電玩界的一線美女。

沙律與 Carrie 兩大美人近年均活躍於電玩及科技界，雖然形象截然不同，但也是名乎其實的宅男女神，以下就為大家介紹一下兩位美女背景，以及與科技、電玩界的淵源👇👇👇

10 張圖認識保錡的女友們

【保錡新歡 － 張沛樂 Charlotte Cheung】

👇👇👇按圖放大看沙律－張沛樂更多靚相👇👇👇

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【保錡「被分手」舊愛 －賴嘉賢 Carrie Lai】

👇👇👇按圖放大看 Carrie Lai － 賴嘉賢更多靚相👇👇👇

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同場加映：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛、4個愛玩具性感女YouTuber

早前一位名為東雲うみ的美女突然在 YouTube 出現，她的頻道只有三條影片，卻在一個月內收獲近 5 萬訂閱，原因其實都相當明顯，就是她 G Cup 的傲人身材。

下筆之時，東雲うみ組裝高達模型的影片已經直衝 30 萬 view，影片的縮圖亦在各大網站廣為流傳（圖 Youtube）

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇

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