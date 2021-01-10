【bilibili／新股／IPO】內地視頻網站bilibili（嗶哩嗶哩彈幕網，一般暱稱b站）創立11年，並在2018年於美國上市；最近有傳bilibili有意在香港IPO上市，《香港01》科技玩物頻道和大家回顧bilibili多年來各樣事蹟，看它如何由一個粉絲向視網頻站，發展到今日市值過百億美元巨企。

雖然bilibili在內地網民間一向有不俗的人氣，但應該很多人都沒預料到可發展至今時今日的規模。香港未必人人都有去bilibili的習慣，先來回顧一下bilibili到底有幾巴閉：

按圖放大bilibili歷年事蹟：

+ 16 + 16 + 16

同場加映：2020日本漫畫總銷量Top 8《鬼滅之刃》排最尾

漫畫單行本的銷量情況一直都是衡量漫畫人氣的的重要標準之一，以下為日本歷代漫畫總銷量排名８～５位：

+ 9 + 9 + 9

頭3名睇原文：《鬼滅之刃》只排最尾 冠軍當之無愧 2020日本漫畫總銷量Top 8

同場加映:《進擊的巨人》即將完結 盤點不捨它完結漫畫

2020年已經有極多名作漫畫完結，動漫傑作《進擊的巨人》宣布將於2021年4月9日推出最終回，12年連載正式完結！一齊回帶看你最捨不得完結漫畫Top 10~7位：

2020年10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

+ 8 + 8 + 8

頭3名睇原文：《進擊的巨人》即將完結 鬼滅、七大罪 盤點不捨它完結漫畫Top10

同場加映：《鬼滅之刃》動畫6大著名景點Wallpapers

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房超越《千與千尋》成為日本史上票房第一，TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

+ 8 + 8 + 8

睇全文：鬼滅之刃｜無限城、最終選拔等6大名場景 高清Wallpaper免費下載

同場加映：朝日電視漫畫選舉100大名單

日本朝日電視近日舉行《漫畫總選舉》節目，15萬人選出100大最愛漫畫，萬人迷《鬼滅之刃》大熱倒灶僅得第2位，冠軍誰屬？《龍珠》、《柯南》、《入樽》等長青作品，又會否被後浪追過？

後半百名單！即睇100至51位最愛漫畫

+ 44 + 44 + 44

50至第1請睇全文：鬼滅大熱屈居亞軍 海賊王排榜首 朝日電視漫畫選舉100大名單

同場加映：2020年VTuber Superchat吸金排行榜30強

2020年更是VTuber發展一大躍進的一年，不論人氣、知名度、觀看人數和吸金量都屢創新高，最近就有網站統計了今年VTuber的收入。

+ 25 + 25 + 25

睇全文：Cosplay天后enako都輸 首三位年賺過億円 2020年30大吸金VTuber