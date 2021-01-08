撰文：外鄉人
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【Switch Pro／PS5／XSX】Sony和Microsoft的次世代主機PS5及Xbox Series X已經推出一段時間，那邊廂任天堂的Switch則仍未有新型號要發布。然而近日多個有關新型號Switch主機「Switch Pro」的傳言及流出，雖然官方未有回應，不過空穴來風未必無因，看看流出怎麼說吧。
是次爆料由外國知名駭客及資料探勘者「SciresM」在ResetERA討論區上發表，提及Switch Pro的規格等。雖然任天堂方面暫時未有回應，不過按常理推測Switch也差不多是時候再出升級版主機，因此爆料亦是頗有參考價值。
按圖放大Switch Pro爆料詳情：
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