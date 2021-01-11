Pokemon/寵物小精靈神周邊第2彈「超長舌頭耿鬼」　功能意外實用

日本精靈寶可夢（Pokemon/寵物小精靈）官方時常與不同商家合作出各式各樣腦洞大開的奇葩新商品，像是前陣子推出了相當應景的秋冬新品「鐵甲蛹睡袋」，放在辦公室秒變超瘋狂全場焦點，不過沒想到在短短 2 個多月後的現在精靈寶可夢又與知名玩具商萬代攜手出擊推出「絕對想被它舔的耿鬼」，把你的鬼鬼變成擁有「大舌頭」的可愛玩偶！

耿鬼是幽靈屬性和毒屬性寶可夢，作為初代Pokemon相當具有人氣。以紫色身體聞名的耿鬼嘴角經常帶著一絲陰險恐怖的微笑，但有被視為是萌點。最有趣的是耿鬼出現時會讓人類突然感覺發冷，因為周邊的熱量全都被吸走了，讓氣溫直接下降 5 度，這一點使得許多寶可夢迷都笑說：「想養一隻耿鬼代替夏天的冷氣！」

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這一次萬代精心打造的「絕對想被它舔的耿鬼」主打著光是舌頭部分就長達 170 公分的爆笑噱頭，讓你可以在冬天直接用耿鬼舌頭當作溫馨小被被。

上班族模特兒也示範了耿鬼舌頭的超多功能用法，想是工作到崩潰時就把頭伸進耿鬼的嘴巴裡治癒一下（謎之聲：看來日本人真的壓力很大），或是自己模仿被耿鬼的大舌頭捲起來或吐出來的場面，怎麼擺都很幽默有趣。

這款「絕對想被它舔的耿鬼」（絶対に舐められたいゲンガー）已經在萬代官網上開放預購，今年 6 月出貨，官方售價為 25,950 日幣含消費稅，是一個很需要對耿鬼充滿愛與信仰值的價格，你準備好要被耿鬼的大舌頭給好好舔到入睡嗎？

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