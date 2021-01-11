《Monster Hunter Rise》（MHW／魔物獵人崛起）體驗版被外國網民Data Mining拆包了，沒想到內裡還包含了部份正式版的資料，下文會提供暫時已知的各武器技能資料，文末還有最終Boss的流出。

外國Mon Hunt研究者Asterisk Ampersand把MHW拆包發掘很多資料。當中最令獵人注目的就是蟲技「鐵蟲絲招式」比體驗版更多，似乎可像MHXX狩技那樣可以在營地換招。

而且其中兩招可以是切換武器其中一個動作的風格，像大劍就可選真･蓄力斬或激昂斬；太刀可選氣刃大迴轉斬或氣刃無雙斬；笛也能轉回傳統的旋律模式：響。

👇大劍、太刀、單手劍蟲技「鐵蟲絲招式」👇

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👇雙劍、大錘、狩獵笛蟲技「鐵蟲絲招式」👇

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👇長槍、銃槍蟲技「鐵蟲絲招式」👇

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👇斬擊斧、充能斧、操蟲棍蟲技「鐵蟲絲招式」👇

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👇輕弩、重弩、弓蟲技「鐵蟲絲招式」👇

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👇MHR 最終Boss 資料流出（含小量劇透）👇

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