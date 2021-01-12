Monster Hunter Rise攻略｜教學沒教10個玩法　空中腳踏/連續壁走

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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch今集多了翔蟲、操龍、鐵蟲絲招式等新系統，不過除此之外遊戲還有大大小小的新元素。以下就精選10個有趣新元素／新玩法，學多幾招旁身！

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