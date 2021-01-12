撰文：賴浩然
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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch今集多了翔蟲、操龍、鐵蟲絲招式等新系統，不過除此之外遊戲還有大大小小的新元素。以下就精選10個有趣新元素／新玩法，學多幾招旁身！
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【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：
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