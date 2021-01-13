世界首富馬斯克（Elon Musk）竟然是「幸子P」*？繼呼籲網民棄WhatsApp轉用Signal後，Tesla創辦人今日（1月13日）在twitter發放了一張日本動漫美少女《偶像大師灰姑娘女孩》輿水幸子的Ｍeme圖，數小時已達30萬like！短短數天又再一次製造熱爆話題！

*甚麼是「幸子P」？《偶像大師》的玩家都會扮演偶像製作人／Producer，比如馬斯克（Elon Musk）支持的角色是輿水幸子，就會自稱為「幸子P」。

自信帝+天才學霸 Elon Musk原來鍾意呢類女仔…😆👇👇

留意這張MEME圖早在去年5月已經存在，不是Musk自製的。但馬斯克喜歡日本動漫早已不是秘密，除了《偶像大師》，他曾直接用文字和行動表白對兩部動漫作的鍾愛：

👇👇Elon Musk 曾向兩大ACG作品示愛😱😱

👇👇盤點全球名人巨星宅．連佢都係！你點估到！👇👇

+ 8 + 8 + 8

伸延閱讀：日本第一牛郎Roland愛看LoveLive! 小鳥推 鼓勵宅宅正視自己興趣

同場加映：欣宜邀網民P圖環遊世界 手機App PhotoRoom一鍵退地

+ 12 + 12 + 12

全文連結：欣宜邀網民P圖環遊世界 手機App PhotoRoom一鍵退地 上火星都得