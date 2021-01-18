2021動畫霸權番已定！下套《鬼滅》不是《咒術迴戰》，跑出的是YouTube短片《PUI PUI 天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー）！這部由可愛毛毯公仔主演的3分鍚短片高毒性超洗腦，近日在港／日兩地YouTube爆紅，日本Twitte已出現大量MEME圖洗版，即睇你有所不知的鼠鼠5件事！

劇名《PUI PUI モルカー》其實係將「天竺鼠」 モルモット（morumotto）及汽車 カー（ka-）頭兩個音結合而成，所以不要學錯日文，以為天竺鼠叫モルカー！

今年日本1月動畫新番很多A級大作，比如《進擊的巨人》、《無職轉生》等，想不到跑出的話題大作，竟然是日本東京電視台推出的動畫短片《PUI PUI 天竺鼠車車》，在這個以毛公仔、紙藝、泥膠公仔組合成的幻想世界中，有些天竺鼠+車車二合人的奇異生物，人類（真人扮演）既可以當牠們是汽車，車車本身又各有性格，常被食物及同類分散注意力，非常爆笑。

即睇5件你未必知的《天竺鼠車車》事情

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點擊圖片放大看，15+張天竺鼠MEME圖

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分析《天竺鼠車車》為何大hit，其實跟事後孔明分析《鬼滅之刃》大熱原因一樣無聊，當然就是因為有趣啦！現在人人有壓力，短短3分鐘、QQ萌萌的《天竺鼠車車》絕對是減壓之選！馬鈴薯、西羅摩、阿比、朱古力、泰迪等5隻沒有腳仔，只有車轆仔的萌萌鼠鼠車，牠們的鼠聲非常可愛，而故事中也有一些城市人有共嗚的爆笑位，例如第1集講塞車，討論區上的巴絲就表示「聯想起屯公撞車」！相信香港很快也會火起來。

暫時香港／日本都同步上架至第二集，下集亦即將在近日播出。

香港區一樣可以在「Muse木棉花-HK」YouTube頻道收看《天竺鼠車車》，而且有正版中文字幕：

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