撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

【玩具模型超合金 網上二手買賣 賣上或店鋪交易攻略／玩具捐贈指南】來年似乎暫時仍會常常留守家中，清出空位留出生活空間就顯得更重要！各位玩具迷一年到晚大買特買，年尾大掃除時應該都準備來一次玩具斷捨離！究竟是掉好、二手放售好，還是將它們捐贈給有需要的人？以下指南希望幫到你。

即睇二手放玩具3招

成人玩具……不是說那些情趣玩意！而是為大人而設的Action Figure、超合金Metal Build，放上網都有價有市，掉棄前不如看看有甚麼回收現金方法吧！賺到錢再買過！

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捐贈玩具需知及4個收集機構介紹

有些玩具其實仍然很新淨，無人收購，掉又可惜，不如細心分類一下，當中有些可能適合捐贈給慈善機構，為玩具找到新主人，好過掉進垃圾堆！

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玩具、Figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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