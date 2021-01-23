撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

【數碼女神 新條由芽】日本東映超級戰隊系列雖然是為幼兒而設，但每年都捧紅不少日本美少女藝人。撞正新冠肺炎曾停拍的《魔進戰隊 煌輝者》，作品的反應就不算十分好，但當中扮演速見瀬奈／綠戰士「煌輝綠 Kirame Green」的新條由芽，就成功「跑」出！

新條由芽 年齡：1998 年 4 月 27 日（22歲） 出生地：日本群馬縣 身高：158cm 血型：AB型

🔥🔥PLAYBOY 「#スーパー戦隊を子供に返せ」炎上事件🔥🔥

新條由芽的角色「速見瀬奈」是位短跑選手，所以隔幾集就換上背心仔短褲走來走去，而劇集竟然跟《週刊PLAYBOY》合作，安排新條由芽穿上煌輝綠戲服影寫真，雖然相片本身形象健康，但仍引來fans及家長以「#スーパー戦隊を子供に返せ」hashtag投訴，要求將「把超級戰隊還給小朋友」：

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🔥🔥新條由芽最新寫真合集🔥🔥

正因為這次「炎上」事件，新條的相片跟hashtag在twitter滿天飛，反引來水著寫真界看中新條由芽開朗笑容跟好身材，相繼找她拍寫真。最近新條就為型格原宿系寫真雜誌《STRIKE 二回表》拍了一輯白色三點式新相，即睇：

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🔥🔥夢咲はゆ炎上事件🔥🔥

人紅就自然引來「肉搜起底」，原來新條由芽在日劇《3年A班 從現在起大家都是人質》演高中女學生出道、未簽經理人前，曾以另一藝名玩動漫Cosplay，連舊twitter戶口及網名都被找出來，雖然舊戶口已刪，但刪不去影友們的作品及Hashtag，更發掘出一批校服私影照！相中的童顏新條年齡應該很細，大炎上！

原來新條由芽同森七菜、永野芽郁一齊演過日劇《3年A班》（劇照）

新條由芽這張校服私影，樣子比《3年A班》照劇更細個。（劇照）

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性感Coser 桃月梨子（桃月なしこ）參演《魔進戰隊》扮奸角，性感中帶點SM邪氣，更是《幪面超人電王》佐藤健誹聞女友！

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