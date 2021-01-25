性感YouTuber東雲うみDIY天竺鼠車車　網民投訴：難以專心看車車

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【紅渣古天竺鼠車車】寫真偶像東雲うみ在YouTube砌高達Gunpla打響了名堂，性感之餘又有真材實料（指砌高達），該影片已破200萬點擊。她原來亦是羊毛針氈手工藝的愛好者，隨著天竺鼠車車大熱，今次更落手示範針氈一架馬沙專用型天竺鼠車車。

👇東雲うみ 美女YouTuber 羊毛針氈 紅渣古鼠車車👇

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👇東雲うみ美人靚相集👇

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👇東雲うみ早前 砌HG Z高達過程👇

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詳細文章：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛　4個愛玩具性感女YouTuber

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【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：

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