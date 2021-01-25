【紅渣古天竺鼠車車】寫真偶像東雲うみ在YouTube砌高達Gunpla打響了名堂，性感之餘又有真材實料（指砌高達），該影片已破200萬點擊。她原來亦是羊毛針氈手工藝的愛好者，隨著天竺鼠車車大熱，今次更落手示範針氈一架馬沙專用型天竺鼠車車。