撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-02 11:42

【觀塘 玩具店 玩具開倉】自從幾年前開源道、駱駝漆大廈開了一間BANDAI玩具開倉減價場，開源道那頭就愈來愈多有特色的玩具店／玩具開倉上樓鋪：高達模型、砌模型用品、LEGO、超合金、Tomica車仔應有盡有，即送上8間推介，夠你玩足一日。

APM租那麼貴，點會有玩具店呢？觀塘廣場又全是食店、手機，觀塘友平時買玩具，多數都要去旺角，車錢是一回事，有時收工放學不想出去呢，模型砌到一半，如果落街就有鋪賣工具、顏料，貴一點點都能接受。那究竟觀塘現在有些甚麼玩具店？即睇！

8間各有特色 開源道廠廈區玩具店／玩具倉

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玩具、figure、超合金、高達模型，以下7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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其他6間推介toy shop介紹：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

👇👇同場睇：反斗奇兵玩具市集！超高CP值福袋👇👇

深水埗南昌街「南昌歲の市」現正發售6款反斗奇兵、迪士尼、潮流搪膠福袋CP值超高！三幾百蚊換來總值過千玩具精品。同場睇LEGO / 迪士尼Tsum Tsum新年展覽！

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【玩具開箱 同場加映】ROBOT魂海盜高達 X1改EVOLUSION SPEC👇👇

【玩具開箱】ROBOT魂 海盜高達 X1改 Crossbone Gundam EVOLUSION SPEC 以「長谷川裕一 漫畫原版」為主題，身型、武器、動作都盡量重現原作神態。

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【玩具開箱 同場加映】400mm高 Dynaction EVA初號機👇👇

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【玩具開箱 同場加映】勇者指令食玩FIRE DAGWON👇👇

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【玩具開箱 同場加映】SIC幪面超人555👇👇

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