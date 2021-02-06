撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-06 07:30

日本futabanet.jp早前分別舉行了《合體過程最型機械人TOP10》以及《最有型變形機體TOP10》兩大投票，各自選出了最具代表性的合體／變形機！

自日本漫畫家橫山光輝在1956年創作《鐵人28號》漫畫後，由人類角色操作的大型機械人就成為動畫、玩具一片重要的創作空間及搵錢油水區。後來《鐵甲萬能俠》將遙控進化至駕駛倉合體，以至《三一萬能俠》首創合體…玩具系列《微星小超人》帶出變形概念，更成為後來的《變形金剛》：「合體」及「變形」至今仍是機械人迷最喜歡的兩大元素。

👍👍 盤點合體一派TOP 10人氣機械人 👍👍

70年代《三一萬能俠》為日本系機械人注入合體元素，一直玩了50年仍然流行及有新機推出，但可惜記者最喜歡的《勇者王》10名不入，SAD😱

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👍👍即睇變形一派TOP 10人氣機體👍👍

80年代《變形金剛》在歐美大熱，引發全球的變形機械人潮流。

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同場加映：Gundam高達最想駕駛機體TOP10 第4是男人浪漫 突擊自由非冠軍

Gundam 高達機動戰士系列的機體多如繁星，除了高達之外亦有像渣古、老虎、AEU、末日號角等非常多系列。如果說最想駕駛哪一部MS（Mobile Suit）的話，最近日本Futaman就舉行了一個投票排行榜，一齊看看當中的TOP10名單：

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