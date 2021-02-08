撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-08 20:39

【Bilibili 無職轉生下架】正式取得《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》播放授權的Bilibili（B站）宣布，因「技術問題」第5集無法上架。1至4集亦因相同問題即時下架，但大家心照不宣，真正原因就是早前有KOL引發「無職炎上罵戰」，以及「《無職》劇情毀三觀」兩大事件，與其任由它繼續發酵，招來廣電總局等國家機構關注，倒不如抽起停播，大家都不要看、別再討論了。

近年內地動漫圈網民沉迷「網民力量」，樂見以「投訴」、「舉報」、「炎上」去產生影響力，比如前年Xbox、PS4兩陣營的玩家相互舉報，最終齊齊被封後門，無法再到外國網店買遊戲，也加快銷區限制國內玩家只能使用中文版Steam「蒸汽平台」的步伐。

歐陽立香 Facebook 圖片

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至於香港的觀眾可放心，《無職轉生》正於Viu HD app播出，繁體中文字幕配日本原聲、免費收看。

《無職轉生》詳細介紹

《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》描述一個 34 歲的尼特族男性在遭遇交通事故死亡之後，轉生到劍與魔法的異世界，尚在強褓時期的他還保留著原先的記憶，以前世的後悔為這一世的食糧，決定好好面對這一生的各種試煉，展開了壯大的冒險。

原文連結：《無職轉生》2021年首播！聲優陣容公開 內山夕實聲演魯迪

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