撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-09 00:07

《機動戰士Gundam》高達跟日本AV女優吉澤明步，兩個都一樣全球知名，一樣「對腳玩成晚」（PG高達對腳真的要砌足一晚）！吉澤明步兩個月前在YouTube直播砌HG元祖高達模型。但由於這條硬漢實在太難砌，砌了上半身已經要停機。近日「明步砌高達part 2」影片終於上架，步姐繼續處理高達下半身，誓要任務完了！

影片截圖：上集明步只砌好了高達的上半身及一支砲。

吉澤明步因為跟香港女星鄧麗欣撞樣，曾被港男們戲稱為「暗黑版Stephy」，一系列VCD、DVD陪伴萬千港男渡過慢慢長夜。現在明步已引退轉型成為YouTuber，而80後港男晚上亦開始轉行砌高達、睇YouTube，所以明步早前就在自家 channel「あっきーちゃんねる」直播砌高達模型。

👇👇上集回顧：明步砌高達 有神之手客串👇👇

+ 16 + 16 + 16

原文連結：高達模型 X 暗黑版Stephy｜吉澤明步YouTube直播砌高達吸宅男觀眾

👇👇未解決！明步砌高達Part2 開始！👇👇

不過上次明步砌到一半「超晒時」，終拖到近日才能將HG 高達RX-78-2 GTO版完成！即睇下半場影片有乜笑點！

+ 14 + 14 + 14

👇👇同場睇：觀塘區特色玩具店／玩具開倉推介👇👇

+ 30 + 30 + 30

完全推介店名單請點擊：農曆新年2021｜買高達/超合金/Tomica 觀塘8間玩具店/開倉推介

👇👇同場加映：模型邊度抵？7大玩具店推介👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知邊間模型鋪又平又買到明步盒高達?請點擊以下連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介