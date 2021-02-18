撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-18 18:33

《鬼滅之刃》第二季《遊郭篇》再度帶動「鬼滅」討論人氣。近日一位持有台灣、美國、日本執業資格的台灣兒科醫生「美國小兒科醫師 Peddy」發表意見，反對兒童看《鬼滅》！

小題大做？有理有據？睇睇醫生點講👇👇

Peddy 留意到很多家長帶兒童《無限列車篇》，他們因此想補番收看26集TV版，但事前沒有考慮到，其實TV版的評級為「16+限制級」，當中的刀劍格鬥場面既有噴血也有斬頭，太多斬頭、噴血場面，年幼兒童收看後恐做成心理陰影。

鬼滅19話蜘蛛山大戰神作畫，正是「問題作品」？👇👇

《鬼滅》第19集炭治郎以火之神神樂斬斷下弦伍「累」的首級，過程一氣呵成，被奉為燃料經費的神級佳作。但原來從兒科醫生角度看，這些場面並不適合炭治郎的小fans收看。

😱😱求心理陰影面積，10大難忘的黑暗震撼的動畫畫面😱😱😱

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《鬼滅》兒童fans比你想像中更多👇👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》俘虜了不少年幼的小學、初中小fans，對動漫圈來說實在功得無量。然而站在家長角度，又是完全另一回事。Peddy 認為故事背後無論多有含意都沒有用，畫面內直接傳遞的暴力、血腥會對孩子造成傷害。

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原文連結：爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子 神還原兼可愛到犯規！

《鬼滅 遊郭篇》也被家長指責兒童不宜？👇👇

其實《鬼滅 遊郭篇》也被日本家長投訴，認為「吉原遊郭」是日本不光彩不人道的過去，不希望年幼小朋友接觸：

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原文連結：《鬼滅之刃》第二季遊郭篇教壞細路？上弦之六風月背景家長難接受

同場加映：鬼滅之刃上弦之月設計原型考究👍👍

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原文連結：《鬼滅之刃》粉絲神觀察揭上弦鬼原型 6大上弦鬼全是疫症化身？