撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-01 14:32

【高達／Gundam】近排看了不少最帥高達、最有型敵人MS投票，今次轉口味看看《高達》歷年來最受網民歡迎的電視遊戲系列。想不到街機「VS系列」對戰遊戲僅得第8位，TOP 10當中有4款作品是（或起始於）任天堂紅白機Game！

今次投票其實有計算電腦、手機遊戲，只是票數不足未能進入前10。而10大當中，包括世上首隻Gundam電視遊戲，另外，10隻中有4隻是戰棋、戰略 SLG類作品，似乎高達迷比較喜歡食腦考智慧的作品呢。

👇👇按圖放大看：日本網民票選最愛高達遊戲Top10👇👇

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同場加映：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15👇👇

高達系列歷史超過40年，登場機體多不勝數，最近有日本網上投票選出「最型敵方機體」。

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原文連結：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15 天意排第4 冠軍當然是它

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