撰文： 古戰場逃兵 最後更新日期： 2021-03-10 17:47

【EVA福音戰士新劇場版：終】等了約9年的EVA新電影Final 3.0 + 1.0終於在日本上映，劇情複雜難明是意料中事。不過在觀後評價方面就出現兩極情況。一方面的觀眾對結局非常滿意，能讓作品好好收尾令人釋懷。另一方面觀眾卻因一件重大劇情萬念俱灰，無法接受甚至要賣掉現有的EVA精品。究竟什麼事一齊了解一下：

連登劇透Post有人表示感謝有劇透，說直接入場應該會爆血管死（Lihkg）

警告：以下內容含劇透

👇EVA新劇場版終評價兩極 爆血管因一個原因(含劇透)👇

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👇EVA 新劇場版:終 開幕片頭12分鐘圖文解說👇

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詳細文章：《新福音戰士劇場版：終》日本上映｜開場12分鐘高清片頭圖文解說

👇2021年4月新番（春番）必追20部推薦👇

【4月新番／春番／2021年4月新番】時間過得快，好像還沒開如追了1月新番多久，4月新番（春番）又準備來了。過了星光熠熠極盡豪華的1月新番，4月仍然有很多值得一追的期待作品，以下是《香港01》科技玩物頻道整理的20部必追春番。

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詳細文章：4月新番動畫20部推介 《通靈王》重製、《大運動會》動漫迷必追

👇外媒 Gamespot 選出25款最佳PS4遊戲👇

【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5，不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲（Best PS4 Games of All Times），一齊看看：

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詳細文章：外媒選25款PS4最佳遊戲 尼爾上榜 這隻完成度不足竟然入選

👇同場加映：馬娘中文馬名速查 現實馬匹戰績簡介👇

【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，雖然封鎖了華人地區IP但仍無阻馬迷VPN翻牆遊玩甚至課金。不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字，如果沒看動畫的話相信很多馬都不知怎樣，亦有很多角色只是客串難記憶。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

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詳細文章：馬娘Pretty Derby手遊｜中文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介