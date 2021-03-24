MHRise 攻略｜雙劍快速上手教學　無敵走位、消除硬直、連技心得

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《Monster Hunter Rise》（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）雙劍（雙刀）靈活遊走魔物之間華麗地連擊，一直以來都是不少獵人最愛。加上今集回歸出血效果，連環爆出會心血花更是爽。雙劍很大程度上其實比單手劍更易用，初心者也不妨試試，以下就提供快速上手心得：

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