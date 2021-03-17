「高達之父」富野由悠季向來是傳媒之友，全因他很敢言、很毒舌。問他《One Piece》、《鬼滅之刃》等作品，他都會直接講感想，就連自家作品高達也不留情面；題材自動送上門，Ｍedia豈會不愛。
近日老師接受Gundam.info網頁訪問，大談修復版《馬沙之反擊》及高達新作電影《高達 閃光之凱薩衛》，內容超刺激，想不到他還放冷箭寸《One Piece》！
gundam.info 圖片
《高達 閃光之凱薩衛》5月就上映了，此前，日本亦將富野的舊作《馬沙之反擊》重製成4K Dobly Cinema版，於是就請了富野老先生上鏡，不過他很快就開始大暴走：
暴走富野寸盡全世界 《One Piece》也中槍（點圖放大）
富野由悠季的說話雖然恨辣，但句句都有其道理，加上其江湖地位，一直都沒人能阻。不知是否今次發言會影響作品票房，又或是其他原因，今次Interview文章懷疑因內容「太辣」，上架不久就被消失，實屬少見。老先生今年79歲了，每次訪問機會更很珍貴，請好好珍惜！
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