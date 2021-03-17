「高達之父」富野由悠季向來是傳媒之友，全因他很敢言、很毒舌。問他《One Piece》、《鬼滅之刃》等作品，他都會直接講感想，就連自家作品高達也不留情面；題材自動送上門，Ｍedia豈會不愛。

近日老師接受Gundam.info網頁訪問，大談修復版《馬沙之反擊》及高達新作電影《高達 閃光之凱薩衛》，內容超刺激，想不到他還放冷箭寸《One Piece》！