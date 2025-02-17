製作過《Metal Gear Solid》系列及《死亡擱淺》的「遊戲之神」小島秀夫，另一「身份」是個人經常在X推薦好電影，網民公認品味極高，最近他力讚在日本上映的《九龍城寨之圍城》，大讚：「作為睇港產片長大嘅人、睇到好high！咁先係娛樂！」



小島秀夫造game勁、睇電影有品味

小島秀夫作品公認充滿電影感，個人X (Twitter)也經常會寫電影介紹，但如果入場看了爛片（比如《蜘蛛夫人》，他只會簡單寫一句「戲已睇」；但遇到心愛作品就會寫長文大讚，近日他發文表示因工作太忙要休息，遲遲未能入場看《九龍城寨之圍城》，近日終成功睇片：「哇，呢部戲難以置信咁好睇！體會到純粹嘅興奮！我而家感到精力充沛！咁先係娛樂！」

小島秀夫最愛信一飛車、讚劉俊謙好型

他大讚寨城的廠景出色、動作指導谷垣先生的動作場面、演員陣容好、角色有個性，更喜歡一班城寨兄弟之間的命運和友誼！又讚Terence Lau （劉俊謙）好型。「作為睇港產片長大嘅人、我嘅開心真係難以用文字形容！睇到好high！咁先係娛樂！歡迎回來！（意思是自己日本未看過出色港產片上映），唔理時間過咗幾耐，有啲嘢係永遠唔會變。」

小島神難掩興奮、隔幾個鐘再發文再讚

之後小島秀夫又再出多幾個po，分享最愛的《九龍城寨之圍城》元素，而且還主動share很多日本方面的《九龍城寨之圍城》二創插畫：

X@kamaoroka 《九龍城寨之圍城》二創作品

最喜歡配樂中有來自動畫《The Snowman》的主題音樂（林子祥改篇為《在等一個晚上》）

經營理髮店的龍捲龍，即使在昏暗的九龍城寨，也堅持著太陽眼鏡。

信一在狹窄的走廊騎著電單車穿梭飛馳。

城寨叉燒飯同食堂場景（叉燒睇落勁正）。

陳樂坤將糖果店的「眼鏡糖」當作面具（日本小孩過去真的會這樣玩）

大哥洪金寶都有份演，而且戲內每個角色煙癮都好大。