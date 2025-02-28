Monster Hunter Wilds推出　幻獸帕魯員工紛紛請假　準時開展狩獵

怪物獵人：荒野將於2月28日正式上線。其中，PS5玩家可以從當天零點開始體驗遊戲，而PC玩家則需要等到下午1點才能開啟冒險。



近日，幻獸帕魯（Palworld）的開發公司pocketpair發布通知，由於近期員工健康狀況受到影響，病假申請數量增加，因此決定在遊戲上線當天為全體員工提供一天特別假期。

幻獸帕魯（Palworld）的員工們集體請病假？（x）

與此同時，日本一家知名遊戲媒體也發布了類似公告，表示將在2月28日為員工提供帶薪休假，以確保團隊成員能夠調整狀態。

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Monster Hunter Wilds（capcom）

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對於熱愛狩獵的玩家朋友來說，是否已經為這次新作的到來做好了準備？是否已經安排好時間，可以盡情享受遊戲的樂趣呢？

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