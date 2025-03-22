CCS 超人歐布 Ultraman Orb 開箱｜中國玩具名牌CCS TOYS的「光軌跡」Ultraman(超人力霸王／奧特曼)可動figure系列推出第3彈《超人歐布》Ultraman Orb原始形態，3百幾港紙玩到金屬骨架、磁控LED燈機關，性價比極高，即睇試玩report。



鹹蛋超人（奧特曼）喺大陸人氣非常高，有好多廠商做佢嘅玩具，再加埋日本萬代同埋香港品牌， 競爭其實幾激烈。 做開合金機械人嘅CCS TOYS 其實都有一個叫「光軌跡」嘅系列，先後出過傑羅（Ultraman Zero）及捷德（Ultraman Geed），3月終於出第3彈Ultraman ORB 「超人力霸王歐布 原始形態」。

CCS光軌跡超人力霸王歐布原始形態開箱｜細節出色玩劍玩燈玩一晚（鍾世傑 攝）

CCS光軌跡超人力霸王歐布原始形態開箱（鍾世傑 攝）

CCS光軌跡超人力霸王歐布原始形態開箱（鍾世傑 攝）

合金骨架、金屬銀上色勁搶眼。首先想讚一下發光眼跟心口能量計兩組LED燈有大改良，首先改用了磁石觸發開關，第2是眼+額頭、胸口為獨立電源，中間沒有電線拖著阻礙頭部扭動。最好玩就係有五色LED閃燈嘅奧布聖劍，真係玩燈玩武器都夠你玩成晚。

最好玩就係有五色LED閃燈嘅奧布聖劍，真係玩燈玩武器都夠你玩成晚。（鍾世傑 攝）

光軌跡系列鹹蛋超人身形比較粗獷， 線條好硬朗，所以比起單純仁立（俗稱：屍站），其實用盡佢可動性高又實淨的金屬骨架，擺一啲大動作戰鬥甫士會型多幾倍。而且Figure都只係20cm高， 大概係1：9左右， 我非常適合自行加背景紙，用手機就可以影到好靚嘅玩具相。

光軌跡系列鹹蛋超人身形比較粗獷， 線條好硬朗。（鍾世傑 攝）

可動方面先前已提過是不錯的，其身體分成3節幾好扭， 頸嘅向上幅度算可以；雙膊有拉出式關節， 做各種十字死光雙手重疊的動作都係冇問題。 腳板嘅貼地出色， 唯一美中不足可能係髑關節拉出的幅度不大，向上提腿最多只去到90度左右。

金屬骨架非常好扭又實淨，擺一啲大動作戰鬥甫士就會即時型幾倍。（鍾世傑 攝）

再講返「光軌跡 超人力霸王歐布 原始形態」 的獨有優點， 佢把歐布聖劍竟然同萬代嗰啲比細路仔玩嗰啲DX變身玩具一樣， 撳掣識得着燈都只係小兒科，最正係五色LED燈係真係會好似走馬燈咁逐粒點着，最後五星連珠大爆發， 而家着燈嘅次序都有幾個版本。

歐布聖劍最正係五色LED燈係真係會好似走馬燈咁逐粒點着。（鍾世傑 攝）

歐布聖劍最正係五色LED燈係真係會好似走馬燈咁逐粒點着。（鍾世傑 攝）

聖劍中間仲內藏磁石，用劍身接觸額頭同埋心口，就可以點着相關嘅LED燈， 尤其心口能量計， 仲有藍燈同埋危險倒數嘅紅色閃燈添。 不過記者發現當眼同心口燈夠時間自動熄滅後，又要拆劍出來再點燈有點煩，所以建議玩家另外準備一粒小磁石，小瑕疵不足以當缺點。

聖劍中間仲內藏磁石，用劍身接觸額頭同埋心口，就可以點着相關嘅LED燈。（鍾世傑 攝）

心口能量計 仲有藍燈同埋危險倒數嘅紅色閃燈。（鍾世傑 攝）

之後再講講配件啦， 先有5對替換手型，一般鹹蛋超人係用雙手發射死光，歐布就係喺把聖劍嘅尖端射出光線， 所以玩具都附送一件20 cm長嘅特效， 佢本身嘅用料非常通透，而且仲做咗一啲閃令令嘅偏光油上色， 喺唔同燈光下都有微妙嘅變化。 套件中仲有為特效而設嘅display架，可以hold實個特效。

20 cm長嘅特效用料非常通透，仲做咗一啲閃令令嘅偏光油上色。（鍾世傑 攝）

套件中仲有為特效而設嘅display架，可以hold實個特效。（鍾世傑 攝）

Figure本身個黑色 燙金飼字樣台座都好靚， 而且底部仲有兩支支撐架，避免水平陳列超人做飛行動作時會傾倒，真的非常細心！

底座仲有兩支支撐架，避免水平陳列超人做飛行動作時會傾倒，真的非常細心！（鍾世傑 攝）

底座仲有兩支支撐架，避免水平陳列超人做飛行動作時會傾倒，真的非常細心！（鍾世傑 攝）

整體而言呢隻只售三百幾蚊嘅「光軌跡 超人力霸王歐布 原始形態」， 設計成熟程度比起上兩隻一款俾一款高， 而且有唔少實實在在可以把玩的玩意， 你先係玩具呀嘛。

包裝都好精美，紙盒外還有一個透明封套，非常多播畫。（鍾世傑 攝）

CCSTOYS 光軌跡超人力霸王歐布 原始形態 $399.00

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