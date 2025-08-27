「我要買GT-R！」《頭文字D》真人版內「阿木」（杜汶澤）一句對白，令這部日產「東瀛戰神」在香港變得無人不曉！可惜的是，日產 Nissan 的標誌性跑車R35 GT-R 已經停產；誕生於2007年的它，在8月26日已交付最後一台 R35 予車主。不過你又是否知道，其實《頭D》內「中里毅」（余文樂）駕駛的，並不是真正的戰神 R35 GT-R？



未代戰神已經交貨｜R35 GT-R 傳奇落幕

隨著全球對車輛安全的要求愈來愈高，日產 R35 GT-R 因為車輛碰撞安全法規的改動而決定停產；最後一架日產 R35 GT-R 午夜紫塗裝Premium edition T-Spec版本，已經在26日於日本出廠，交付給車主後，一代戰神的戰鬥史就正式落幕。

「阿木」就算迫到老豆買GT-R，應該都找不到原廠一手新車了…

因為東瀛戰神R35 GT-R 已在8月26日正式停產

日本東瀛戰神 曾跑贏保時捷 997 GT2

戰神以前都係車、不過佢做到其他車做唔到嘅嘢、之後佢就係東瀛戰神

R35 GT-R 2007年誕生於日產栃木工廠 (Nissan Tochigi Factory) ，至今已迭代升級了6次，18年來合共生產約4萬8000部，而史上最後一部 R35 GT-R 為 3800cc V6 Twin-Turbo 引擎版本，最大功率達578匹，由0至100km/h加速僅需2.9秒。它更曾打破保時捷 997 GT2保持的最快紐北單圈時速，當時是全球最快的四座位量產車，被車迷加封「東瀛戰神」之美名。另外，有傳日產高層已計劃開發 GT-R 的後繼車，有傳是全電車、也可能是電油混動車。

R35 GT-R 2007年誕生於日產栃木工廠 (Nissan Tochigi Factory)

最後一架日產 R35 GT-R 已經在26日於日本出廠

余文樂原來不是駕駛 R35 ?

很多香港的非車迷，都是因為《頭文字D》才認識這部日本超級跑車，也知道GTR馬力大，但車頭好重，而因為余文樂（中里毅）駕駛技術不足，更被陳冠希（高橋涼介）指「每次過彎都好唔自然」、「無得同佢架FC鬥啊 C鬥啊 C鬥啊...」但原來無論是原作漫畫，或是由余文樂飾演的中里毅，其愛車實為R32 Nissan Skyline GT-R。

早期 GT-R 屬於 Skyline 系列號車的高能性版本，日產在 2007年推出 R35 時正式將 GT-R 獨立為個別車系，不再是Skyline 的一部分。 對車迷而言有很大分別。

作者亦似乎很鍾愛R32，在在《頭文字D》裡有三個角色選用R32，包括中里毅、北條凜、星野好造。而在另一套賽車作品《灣岸競速》中也多次出現。至於R35呢，一直要等到重野秀一新作《MF GHOST 燃油車鬥魂》才正式登場。