萬代 TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in HYSAN PLACE 即將在9月30日起於銅鑼灣希慎廣場舉行，場內擺設2.2米高 Gundam GQuuuuuuX 立像，還有《龍珠DAIMA》Q版小悟空立像，霓虹燈主題期間限定店打卡一流！更有多款《幪面超人》《龍珠》《高達》限定版玩具正開放認購抽籤。



《新機動戰記高達W》30週年記念跑2025｜選手包購買連結

抽中才能買｜櫻島一號已有炒價？

場內多款特別版商品如：SHF 真骨彫製法 幪面超人1號 (櫻島版) 榮光之昭和騎士、SHF 孫悟空 & 龍 -40周年記念版-、SHF 終極閃耀型超人ZERO (新世代超人之星)、紫色乳牛盾 Metal Robot 魂 Hi-Nu 等必炒items都需要事前認購抽籤，當中櫻島1號的日本水貨已經炒到$1380，今次香港人有機會正價買到，Fans萬勿錯過。

以下為首輪3款產品抽籤表格，需於2025年9月18日至9月21日填妥下面公佈表格登記參加是次抽選活動。每人各款產品最多可認購1件；每人只限登記一次，如發現重覆登記資料，相關登記將會被取消。

抽籤連結：https://bit.ly/tamashii-pop-up-spot-event

第一輪抽籤認購產品 TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in HYSAN PLACE

第2輪是換上新塗裝的高達完成品：METAL ROBOT 魂 <SIDE MS> Hi-v GUNDAM -EXCLUSIVE EDITION-），新配色比較接近Metal Build版本，以紫色為主，盾牌亦改用了令人又愛又恨的「乳牛斑點」塗裝。

抽選表格將於2025年10月4日 (四) 早上10時公佈，到時本文會再update

METAL ROBOT SPIRITS <SIDE MS> Hi-v GUNDAM -EXCLUSIVE EDITION-

TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in HYSAN PLACE

日期：2025年9月30日 至 10月26日

時間：9月30日 18:00 – 21:00 ; 10月1日至26日 11:00 – 21:-00

地點：銅鑼灣希慎廣場中庭