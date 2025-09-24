東京電玩展TGS2025｜20款注目遊戲｜最強PS5、PC、Xbox新作懶人包｜一年一度的日本遊戲界盛事東京電玩展 2025（TGS 2025）即將在星期四（9月25日）舉行，HashTECH01 將為大家送上直擊報導，而今日就先來看看20款注目新作！（資料僅供參考，部份作品最終可能未有出展）



東京電玩展 Tokyo Game Show 2025

活動日期： 2025年9月25日（四）～9月28日（日）

地點： 千葉幕張國際展覽中心（幕張メッセ）1～11廳

主辦單位： 電腦娛樂協會（CESA）

注目遊戲01｜《Ghost of Yōtei 羊蹄山戰鬼》

推出日：2025年10月2日／Sucker Punch Productions／PS5

由《對馬戰鬼》開發商Sucker Punch Productions打造的《羊蹄山戰鬼 Ghost of Yōtei》，遊戲將帶領玩家前往17世紀的蝦夷（北海道），扮演一位為家族復仇的「落魄武士」。遊戲承襲了前作精髓，並加入動態天氣與非線性任務等新要素，讓玩家探索更廣闊的世界。

注目遊戲02｜《戰地風雲6 Battlefield 6》

推出日：2025年10月10日／EA／PC、PS5、Xbox Series X|S

EA 皇牌射擊大作《戰地風雲 6》（Battlefield 6）早前公測人數破 33 萬名玩家同時上線紀念，在TGS內將有大型試玩會。

注目遊戲03｜《Resident Evil Requiem》

推出日：2026年2月27日／Capcom／PC、PS5、Xbox Series X|S、Switch 2

《Resident Evil Requiem》是經典生存恐怖系列《生化危機》的最新正傳。Capcom確認本作將於2026年初發售，並同步登陸新世代主機。遊戲將帶來前所未有的恐怖氛圍與全新劇情，玩家將在絕望中奮力求生，揭開潛藏在黑暗中的真相。

注目遊戲04｜《VIRTUA FIGHTER NEW PROJECT》

2025年10月30日／SEGA／PS5、Xbox Series X|S、Steam、Switch 2

世嘉在雄霸街機時代推出震撼全球的3D多邊型格鬥遊戲，後來創作人另行發展了動作RPG《莎木》系列，如今SEGA終於推出《VF》本身的正式新作。

注目遊戲05｜《天國異路 STRANGER THAN HEAVEN》

推出日未定／SEGA／未定

人中之龍工作室大換血後，一直仍然靠製作《人龍》的外傳作品支援品牌，如今終於宣佈其原創新作，有傳會在TGS中現身，就來看看沒有名越後的人龍工作室「係龍定係虫」。

注目遊戲06｜《歧路旅人 0》

推出日：12月4日／Square Enix／Switch 2 / Switch / PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / PC

Square Enix 融合點陣圖和 3DCG 的畫面表現手法的「HD-2D」原創作推出前傳「0」，可以讓玩家享受個性化角色扮演的「地圖指令」，以及能依靠玩家實力逆轉戰局的「破防＆增幅」等等。

注目遊戲07｜《NINJA GAIDEN 4 忍者外傳4》

推出日：2025年10月21日／Team Ninja／PC、PS5、Xbox Series X|S

是一款超高速、高難度的忍者風動作遊戲，每一集都是挑戰玩家的反射神經，今集更與白金工作室聯合開發，透過極具衝擊力且華麗有型的砍殺戰鬥場面，從上古的詛咒之中拯救近未來的東京。

注目遊戲08｜《仁王3》

推出日：2026年2月6日／Team Ninja／PC、PS5

《仁王3》是一款以日本封建時代為背景的魂系動作角色扮演遊戲， 新增了提升武技威力的「琢技」、以及在敵人攻擊前瞬間攔阻的「格擋」等新動作，讓玩家能夠正面迎戰敵人，以高火力的攻擊打倒對手。

注目遊戲09｜《OD A HIDEO KOJIMA GAME》

推出日未定／Kojima Productions／Xbox

小島秀夫與Sony合製《死亡擱淺2》後未有停下腳步，為XBox平台開發的半恐怖電影／半遊戲新作，在TGS將會公開更多資訊。

注目遊戲10｜《魔物獵人物語3 命運雙龍》

推出日：2026年／CAPCOM／PC、PS5

屬MH外傳系列的《魔物獵人物語》來到第3集，TGS內將有實機試玩。

注目遊戲11｜《Forza Horizon 6》

推出日未定／Microsoft／XBox、PC

原為XBox為對抗《GT》而開發的賽車遊戲，不過現在微軟已放手自家作在PS5推出，那很可能《Forza 6》也會有PS5版！此外有小道消息指出，今集將大手加強日本車及霓虹街頭、山道賽事、富士山賽道，而且會在東京電玩展（TGS）釋出正式消息！（以下非官方影片）

注目遊戲12｜《薩爾達無雙 封印戰記》

2025年11月6日／Koei／Switch、Switch 2

雖說任天堂不參加TGS，不過這款光榮開發的 Switch 平台「Zelda無雙系列」最新作，一樣可在展覽中試玩。

注目遊戲13｜《勇者鬥惡龍1 & 2 HD-2D 重製版》

推出日：2025年10月30日／Square Enix／NS1、NS2、PC、PS5、XBox

在高清化同時保留懷舊畫風的HD-2D重製系列，今次到《勇者鬥惡龍》羅德勇者系列的《DQI》與《DQII》，除畫質大幅升級，加入新劇情等要素。過場事件新增語音，而音樂為交響樂音源。

注目遊戲14｜《CODE VEIN 噬血代碼 II》

推出日：未定／Bandai Namco／PC、PS5、Xbox Series X|S

Bandai Namco 少數做得成功的非動漫IP原創遊戲，故事發生在因「輪迴」現象而崩毀的近未來世界，人類透過吸血鬼的力量得以倖免於滅絕，主角將面對新威脅「渴望之月」現象。

注目遊戲16｜《Final Fantasy 戰略版：伊瓦利斯編年史》

推出日：預定2025年推出／Game Science／PC、PS5、Xbox Series X|S

由 SQUARE ENIX 製作發行的經典戰術角色扮演遊戲復刻合輯，除收錄原版遊戲、原汁原味的「經典版」，另加全新操作介面、令新一代玩家更易手的的「強化版（エンハンスド）」模式。

注目遊戲17｜《黑神話：鍾馗》

推出日：預定2025年推出／Game Science／PC、PS5、Xbox Series X|S

中國遊戲開發商Game Science在科隆遊戲展（gamescom）發表的《黑神話：鍾馗》引發熱烈討論。這款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲，視覺效果精美，戰鬥流暢，被譽為《黑神話：悟空》之後又一力作。儘管尚處於早期開發階段，但已憑藉震撼的預告片引發全球玩家高度期待。

注目遊戲18｜Marvel's Wolverine

推出日未定／Insomniac Games／PS5

《Marvel's Wolverine》是一款備受期待的動作冒險遊戲，由曾打造《Marvel's Spider-Man》系列的Insomniac Games開發，為PS5獨佔作品。預計將於2026年之後發售，這款遊戲將深度探索金鋼狼羅根的狂野與人性，帶來扣人心弦的劇情和充滿爆發力的戰鬥體驗。官方預告片已在全球引起轟動，可見其高度人氣。

注目遊戲19｜漫威鬥魂 Marvel Tōkon: Fighting Souls

推出日：2025年推出／Capcom／PS5

《漫威鬥魂 Marvel Tōkon: Fighting Souls》是一款由Capcom製作發行的全新格鬥遊戲，融合了Capcom的格鬥遊戲設計經驗與漫威宇宙的經典角色。遊戲採用4對4的組隊戰鬥系統，並承襲了《Marvel vs. Capcom》系列的熱血風格。

注目遊戲20｜《LAST SENTINEL》

推出日未定／Lightspeed LA／未定

由騰訊出資，以Rockstar Games前員工組建的「Lightspeed LA工作室」開發的開放世界動作遊戲新作。

HELLO SUNSHINE／推出日未定／Red Thread Games／未定

《HELLO SUNSHINE》是一款生存神祕風格的角色扮演遊戲。

YouTube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=QYgL6f0h2Gg

The Duskblood／推出日未定／Dreadlocks Ltd.／PC、PS5

《The Duskblood》是一款以日式奇幻為背景的動作冒險遊戲。

YouTube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=2e5p2M8zM6E

PRAGMATA／推出日未定／Capcom／PC、PS5、Xbox Series X|S

《PRAGMATA》是一款科幻冒險遊戲，以其獨特的美學風格著稱。

YouTube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=kYJ74fQnU1c

KINGDOM HEARTS 4／推出日未定／Square Enix／未定

《KINGDOM HEARTS 4》將延續索拉的冒險，探索一個全新故事。

YouTube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=68D0dG_YJj8