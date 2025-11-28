荔枝角D2 APF玩具開倉$10起｜$1590超合金魂六神 $150 RG閃光高達「Animes-Pro Festival 2025」(簡稱APF) 玩具展+開倉特賣活動今年11月28日至30日將再次於荔枝角 D2 Place 盛大舉行。除了商場 2/F 有新品展覽，同期於 7/F 更有精品玩具開倉，過千款玩具劈價開售，最平「$100掃十件玩具」，大量BANDAI劈價貨，$1590超合金魂六神合體／$680萬能俠大膠，＄150 買RG閃光高達模型、Good Smile模型、景品等等也全線劈價。



01獨家減$3購票👉PokeFest Show

以電梯上到7/F樓上鋪樓層，進入開倉攤位後第一時間就要向右行，因為全部BANDAI劈價貨就在這邊，首先是一些大型產品！首要推薦目標是$1,580（市價＄1980）超合金50周年版的電鍍玩超合金魂六神合體，還有小朋友咁高的「大膠」Jumbo Machineder 萬能俠1號$60（市面＄980）、大膠大變龍$790（市面$1180）…

首要推薦目標是$1,580（市價＄1980）超合金50周年版的電鍍玩超合金魂六神合體

還有小朋友咁高的「大膠」Jumbo Machineder 萬能俠1號$60（市面＄980）、大膠大變龍$790（市面$1180）

其他還有大量超合金魂、Metal Robot魂、Robot魂、DX超合金《Macross》，自己點圖睇！

+ 21

大量高達模型及Good Smile模型劈價，當中多人想要的包括$150 RG 閃光高達／$800 MGEX 突自高達/ ＄280 HG 命運高達宙斯裝備／$260 MGSD 飛翼零式等等。今年反而比較少壽屋裝甲少女模型， $80有隻Yolopark EVA、變型金剛組裝模型，抵玩！



$150 RG 閃光高達

+ 17

少年JUMP SHF 大量特價品

SHF人型系列也有很多特價品，當中最多就是《龍珠Z》以及其他JUMP系漫畫人物如《鬼滅之刃》、《遊戲王》、《膽大黨》、《阪本日常》、《銀魂》、《我英》、《NARUTO》等等。

SHF人型系列也有很多特價品，當中最多就是《龍珠Z》以及其他JUMP系漫畫人物如《鬼滅之刃》、《遊戲王》、《膽大黨》、《阪本日常》等等。

+ 8

仲有一個 $10／$20／$30……定額特價兒童玩具／搪膠公仔專區，$100可以買10件十蚊玩具！

+ 41

各式景品及其他人型PVC公仔

+ 5

APF2025玩具展有甚麼必搶特價品？

2樓掃限定｜玩盡玩具迷文化

二樓The Space @ D2 Place One為主展覽區，參展品牌包括Storm Collectibles、Good Smile Company、Kotobukiya、Square Enix、CCSTOYS、Threezero、SOAP STUDIO、Medicom Toy、海洋堂(KAIYODO)、Moshow Toy、Hiya Toys、Yolopark、Legend Studio、Apex Toys等多個業界重量級廠牌，展示多款品牌原型及最新完成品，並設有限定商品銷售與預訂專區。

APF2025 Animes-Pro Festival 2025 幾時開？邊度開？

日期：2025年11月28日至30日(星期五至日)

地點：荔枝角D2 Place

主展區：The Space @ D2 Place One(2樓)

開倉區：THE UPPER STAGE(7樓)

詳情：https://animes-pro.com/blogs/news/apf2025