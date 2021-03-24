撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-03-26 14:08

【MHRise／MHR／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch】MHRise 香港行版將於3月26日上架，美版和日版更已「偷跑」流出市面，相信獵人們早已磨拳擦掌準備大肆狩獵！如果本身沒接觸過魔物獵人想趁今次入坑，或是想拉一些有Switch但沒玩開魔物獵人的朋友一起遊玩，就要看以下新手入門指南了。

按圖放大MHRise 玩法介紹、神火村功能簡介及新手必做3件事

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另外建議魔物獵人新手要看看以下「免貓車」攻略，雖然是為MHW製作的舊攻略，但其道理來到MHRise 也一樣適用，學起來沒壞處。

【Monster Hunter World攻略】顧己及人 不再「坐貓車」十大技巧

同場加映：如何Switch連機同時收聽Game聲和聊天語音👇

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睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇

同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。

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睇全文：Switch實體遊戲銷量Top35 荒野之息不入前十 冠軍拋離第二250萬

同場加映：Switch 牧場物語橄欖鎮買前必讀10個重點👇

【牧場物語橄欖鎮與希望的大地】Switch牧場物語全新作終於要推出了，今集除了有來自「重聚礦石鎮」的進化，更加入了技能系統及加工系統。

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睇全文：Switch牧場物語橄欖鎮｜結婚對象／技能系統 玩前必知10個重點

同場加映：賽馬娘攻略｜玩法、育成系統、首抽介紹👇👇

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同場加映：iOS App Store轉日服教學：

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的apple ID，在地區選擇日本便可；課金時亦可以使用香港信用卡。按圖放大詳細步驟：

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同場加映：Android Google Play轉日服教學：

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到。按圖放大詳細步驟：

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睇全文：Switch牧場物語橄欖鎮｜結婚對象／技能系統 玩前必知10個重點

同場加映：日本網民票選最想重製的PS1遊戲Top15👇👇

【PlayStation／PS1】初代PlayStation在1994年推出，數數原來已經27個年頭了。累計銷量超過1億台的PlayStation有大量經典遊戲，最近就有日本網站舉行投票選出「最想重製的PS1遊戲」。

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👇👇👇同場加映：碧藍檔案刷首抽方法及首抽角色推薦👇👇👇

【碧藍檔案／Blue Archive／手遊／Android／iOS】由製作人氣手遊《碧藍航線》的Yostar公司推出的新作手機遊戲《ブルーアーカイブ》（碧藍檔案／Blue Archive）日版已經推出，以下為遊戲簡介、首抽推薦及新手上路須知。

**注意現時已不需VPN亦可正常進入遊戲

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更多心得睇全文：手遊｜碧藍檔案Blue Archive新手攻略 首抽角色／開荒組隊心得

同場加映：《勇者鬥惡龍戰略指揮家》無限快刷首抽方法👇

【手遊／勇者鬥惡龍戰略指揮家／Dragon Quest Tact 】日本國民級RPG遊戲《勇者鬥惡龍》的衍生手機遊戲《勇者鬥惡龍戰略指揮家》中文版已經推出，以下為快刷首抽方法、開局推薦及遊戲開荒重點。

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首抽推薦怪物睇全文：手遊｜《勇者鬥惡龍戰略指揮家》新手攻略 無限刷首抽+開局推薦

同場加映：《轉生史萊姆魔物之王》首抽推薦&速刷教學

【轉生成為史萊姆／手遊】由人氣輕小說、動畫改編的手機遊戲《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》已上架營運，以下為遊戲首抽推薦及開局快速取30抽方法。

關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王

《轉生成為史萊姆：魔物之王》快速取30抽方法及首抽推薦👇👇👇

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