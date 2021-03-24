MHR魔物獵人崛起15間外媒評測　日本IGN給滿分　炒價$500值得買？

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《MHR 魔物獵人崛起》Monster Hunter Rise 3月26日發售，各遊戲網頁的率先率玩評分Report開始解禁，根據統合整理各大網頁評分的metacritic.com，遊戲平均Metascore達86分。下文會列出15間遊戲網的評價，好讓各位入手前作參考。

《MHR》原定3月26日發售，但香港區市面已有大量日本版水貨偷跑！OMG!!!!!😱😱😱😱

Metascore共搜集了66個歐美網媒（包括其日本分站）對《MHR》的評分，當中有3個網頁，包括IGN Japan開出100分滿分，即睇各網頁短評及分數：

👇👇即睇15外國遊戲網《MHR》完全版試玩評分報告👇👇

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連結）👍Switch《MHR 魔物獵人崛起》攻略資訊專頁👍（連結

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