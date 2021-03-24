Pokemon︱昆蟲學家以初代傳說三神鳥為新品種命名　更已有前科？

撰文： gamebase 最後更新日期： 2021-03-24 15:00

提到《寶可夢（寵物小精靈／Pokemon）》系列初代三神鳥「Moltres 火焰鳥（火鳥）／Articuno 急凍鳥／Zapdos 閃電鳥（雷鳥）」，想必粉絲們一定都非常熟悉。如今，就有 ENMU 東新墨西哥大學的昆蟲學教授「Darren Pollock」博士，與 ANU 澳洲國立大學博士生「Yun Hsiao（(蕭昀）」，將他們新發現的三種昆蟲，以三神鳥之名分別取名為「Binburrum articuno／Binburrum moltres／Binburrum zapdos」。

▼▼▼除了Pokemon昆蟲，更有Digimon！？▼▼▼

這次新發現的三種昆蟲，都是澳洲原有的昆蟲，屬於赤翅螢科類別（該類別屬名為「Pollock」博士於 1995 年發現的屬名），為「Pollock」博士的共同研究者「Yun Hsiao」在澳洲國立大學進行昆蟲標本採集企畫的時候偶然發現的物種。

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