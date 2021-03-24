Pokemon︱昆蟲學家以初代傳說三神鳥為新品種命名　更已有前科？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

提到《寶可夢（寵物小精靈／Pokemon）》系列初代三神鳥「Moltres 火焰鳥（火鳥）／Articuno 急凍鳥／Zapdos 閃電鳥（雷鳥）」，想必粉絲們一定都非常熟悉。如今，就有 ENMU 東新墨西哥大學的昆蟲學教授「Darren Pollock」博士，與 ANU 澳洲國立大學博士生「Yun Hsiao（(蕭昀）」，將他們新發現的三種昆蟲，以三神鳥之名分別取名為「Binburrum articuno／Binburrum moltres／Binburrum zapdos」。

▼▼▼除了Pokemon昆蟲，更有Digimon！？▼▼▼

這次新發現的三種昆蟲，都是澳洲原有的昆蟲，屬於赤翅螢科類別（該類別屬名為「Pollock」博士於 1995 年發現的屬名），為「Pollock」博士的共同研究者「Yun Hsiao」在澳洲國立大學進行昆蟲標本採集企畫的時候偶然發現的物種。

延伸閱讀：港人選最愛Pokemon排名TOP30　比卡超三甲不入　冠軍一定估唔到▼▼▼

+24
+24
+24

延伸閱讀：Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠重製登場　寶可夢傳說阿爾宙斯更吸引？▼▼▼

+25
+25
+25
日本街頭現昆蟲零食販賣機　蚱蜢蠍子蜘蛛任君選擇索價97港元起
Pokemon吸金7千億超越Hello Kitty成最賺錢IP　即睇完整十大排名
Switch《New寶可夢隨樂拍》4月30日推出　超靚島嶼Pokemon任你影
Pokemon卡｜Rapper花176萬抽「噴火龍稀有卡」　圓兒時一個願望
【立方獸冇做錯】Pokemon官方為23年含冤平反　貼文被刪有下文？
2021年7大最期待手遊　鬼滅之刃、Pokemon、Diablo強勢參戰
初代Pokemon黃版彩蛋22年後發現！原來不用學閃光也能照亮洞穴

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。